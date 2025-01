J.D. Vance afirma posible acuerdo de rehenes en Gaza antes de terminar el mandato de Biden

El vicepresidente electo J.D. Vance considera que podría existir un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza, antes de que Donald Trump tome por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos y quien, además ha intensificado sus amenazas contra Hamás para que acepte el acuerdo.

Las declaraciones, Vance las hizo durante una entrevista, para Fox News Sunday en donde reiteró que, “tenemos la esperanza de que se llegue a un acuerdo hacia el final de la administración de Biden, tal vez en el último día o dos”.

“Aterrorizados de consecuencias para Hamás”

Donald Trump había amenazado con “desatar el infierno” en Medio Oriente si Hamás no libera a los rehenes antes del día que regrese a la Casa Blanca o tendría que enfrentar las consecuencias. Al respecto, Vance expresó que esto se refiere al avance en las negociaciones.

“Independientemente de cuándo se alcance ese acuerdo, será porque la gente está aterrorizada de que haya consecuencias para Hamás”, compartió en el noticiero.

Por su lado, el enviado de Trump a Medo Oriente, Steve Witkoff viajó a Doha, Qatar para participar en las negociaciones.

Antes de que Trump asuma el poder podría haber acuerdo

“Creo que estamos logrando muchos avances y no quiero decir demasiado porque creo que están haciendo un muy buen trabajo en Doha”, dijo Witkoff en una conferencia de prensa a principios del mes en Palm Beach, Florida, informó Reuters.

Steve Witkoff también compartió que tiene “muchas esperanzas” de que para la fecha en que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, existan “algunas cosas buenas por anunciar”.

Es importante mencionar que el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, había compartido su esperanza sobre un acuerdo antes de la transferencia de poder.

“Estamos muy cerca”, Sullivan

“Estamos muy, muy cerca”, indicó Sullivan en el programa State of the Union de CNN el domingo. “¿Podemos lograrlo antes del 20? Es posible, pero ciertamente no puedo hacer ninguna predicción de que lo lograremos”, añadió.

Brett McGurk, coordinador de Biden para Oriente Medio y el Norte de África, ha estado en Doha, Qatar, “durante una semana entera negociando con los mediadores los detalles finales de un texto que se presentará a ambas partes”, subrayó Sullivan, de acuerdo con CNN.

100 rehenes siguen en manos de Hamás

Israel agradece a Estados Unidos su apoyo y sigue intentando recuperar a casi 100 rehenes que Hamás mantiene en Gaza. Algunas mujeres y niños han sido liberados cuando se dio un intercambio.

Los rehenes fueron tomados durante el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1,200 personas y que ocasionó los ataques de Israel y que hasta el momento ha provocado la muerte de 46,000 personas en Gaza.

