Chiquis Rivera critica a los artistas que no han hablado de incendios en Los Ángeles 

La cantante Chiquis Rivera publicó en su cuenta en Instagram un video en el que habló de los artistas que no han hablado de los incendios en Los Ángeles, pero aun así quieren presentarse en la ciudad.

En su mensaje, la hija de Jenni Rivera afirmó que es lamentable que algunos famosos pidan a la gente que compren entradas para sus eventos y no hayan hablado de la dramática situación que se vive desde hace días en este lugar.

“No voy a mencionar nombres, ellos quiénes son, es muy triste, se me hace decepcionante que gente que no es de Los Ángeles y algunos que sí viven en Los Ángeles que no han subido nada de lo que ha ocurrido en Los Ángeles, pero vienen a dar conciertos aquí, pidiendo que nuestra gente de Los Ángeles compren boletos, no son buenos ni para poner un post y decir oraciones a Los Ángeles”, dijo la Abeja Reina.

Además de esto, criticó que no tengan compasión en una situación así. “Cuando quieren algo, están y ‘checken el link’, la donación’. Me enoja, me pone triste, son muchos sentimientos a la vez, más compasión, más amor, más el prójimo y menos de yo, yo, yo quiero, cuando yo quiero, cuando yo necesite, menos de eso y más amor”, afirmó.

En los últimos días, Chiquis Rivera ha lanzado varios mensajes sobre estos incendios, haciendo un llamado a la solidaridad con las personas que se han visto afectadas.

“Es tan desalentador ver personas que tienen una plataforma, que puedes llegar a muchas personas y no están publicando absolutamente nada. Como si nada, al menos fingieran, al menos finge cómo usar tus plataformas por las razones correctas”, dijo en su cuenta en Instagram.

Además de esto, explicó: “Estos son los momentos para mostrar amor, para mostrar compasión, apoyo, para ayudar de cualquier manera que puedas, incluso si no quieres donar, usa tu plataforma por las razones correctas. Estoy tan decepcionada”.

Sigue leyendo:

• Chiquis Rivera sube la temperatura con revelador atuendo para el lanzamiento de su álbum ‘Diamantes’

• Chiquis Rivera habla de sus planes de boda y lo que no puede faltar en ese día tan especial

• Chiquis Rivera asegura que está acostumbrada a las críticas y que ha aprendido a quererse