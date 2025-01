Djimon Hounsou asegura que “lucha para ganarse la vida” por estar mal pagado

A pesar de ser una de las figuras más admiradas en la industria del cine y la televisión, con más de 70 créditos en su carrera, el actor de 60 años Djimon Hounsou dice que aún lucha para ganarse la vida en Hollywood.

En una reciente entrevista para “African Voices Changemakers”, de CNN, el histrión reveló que, a pesar de haber trabajado en algunos de los blockbusters más taquilleros de las últimas décadas y de haber recibido dos nominaciones al Oscar, sigue batallando con sus finanzas debido a que considera que en la mayoría de sus trabajos no recibe buenos salarios.

“He estado en este negocio y he hecho películas durante más de dos décadas. Con dos nominaciones al Oscar, muchos grandes éxitos de taquilla, y aun así sigo luchando financieramente para ganarme la vida. Definitivamente estoy mal pagado“, aseguró Hounsou.

El corresponsal de CNN, Larry Madowo, se sorprendió con lo dicho por el histrión, en especial porque lo alabó como uno de los primeros grandes actores de color que él vio en películas de grandes presupuestos.

Hounsou, originario de Benín, África, ha sido un rostro familiar en la pantalla grande desde su debut en 1990, cuando participó en “Without You I’m Nothing”. Desde entonces, ha construido una carrera con una impresionante variedad de roles que incluyen papeles en grandes producciones como “Gladiator” (2000), “In America” (2002), “Blood Diamond” (2006), y más recientemente en películas como “Guardians of the Galaxy” (2014) y “Shazam! Fury of the Gods” (2023).

A pesar de haber sido nominado en dos ocasiones a los premios Oscar, una por su destacada actuación en “In America” y otra por su rol en “Blood Diamond”, el actor dijo estar convencido de que el racismo le dejó sin otra nominación por su actuación en “Amistad”.

“Me nominaron a los Globos de Oro, pero me ignoraron para los Oscar, porque pensaban que acababa de salir del barco y de la calle. Aunque hice esa película con éxito, no sentían que fuera un actor al que tuvieran que respetar. A esta idea conceptual de la diversidad aún le queda mucho camino por recorrer. El racismo sistémico no cambiará así a corto plazo”.

Esta no es la primera vez que Djimon Hounsou alza la voz para exigir equidad salarial en Hollywood, pues en 2023 durante una entrevista para The Guardian habló sobre las ofertas que ha recibido.

“Me siento engañado, tremendamente engañado, en términos financieros y también en lo que respecta a la carga de trabajo. Aún tengo que demostrar por qué necesito que me paguen. Siempre vienen con alguna jugarreta: ‘Sólo tenemos esto para el papel, pero nos gustas mucho y creemos que puedes aportar muchísimo’”, declaró.

