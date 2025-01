Maripily Rivera no quiere que Manelyk entre a La Casa de los Famosos All-Stars

Maripily Rivera estuvo en el programa Pica y Se Extiende, en el que confirmó que le gustaría entrar de nuevo al reality show La Casa de los Famosos All-Stars, aunque ganó la cuarta temporada del programa.

“Entiendo que a Maripily todavía le faltó dar un poquito más y ubicar a dos o tres dentro de la casa, que todavía continúan ellos como un poquito desubicados y no entienden el juego”, afirmó.

En la entrevista, La Jefa le preguntó a qué mujer no le gustaría ver y el huracán boricua contestó: “Manelyk, porque es insignificante, no compone nada ahí y no es auténtica. Entonces, yo entiendo que ella no sabe lo que es el juego, no debería estar ahí, entonces no me gustaría que entrara a la casa”.

Las declaraciones de Maripily Rivera han encendido la polémica, pues de forma frontal habló de la que consideran la reina de los realities por toda la experiencia que tiene.

El público ha opinado acerca de este mensaje de la boricua, algunos para apoyarla y otros para criticarla.

“Y Mane no ha podido dormir de la preocupación. Team Manelyk”, “Y nadie te quiere a ti, tú ganaste gracias a Telemundo, no por el público”, “La verdad no sé qué le admiran a Maripily, si ella nunca habla de nadie bien, siempre menosprecia a los demás, cree que el mundo gira a su alrededor y no sabe guardar secretos que le cuentan sus conocidos, no tiene lealtad con nadie”, fueron algunos comentarios que se leyeron.

El reality show se estrenará el 4 de febrero y se espera que participen artistas con personalidades fuertes como Alfredo Adame, Laura Bozzo, Niurka Marcos, entre otros. Además, es una edición inédita, pues reunieron a varios exparticipantes en la famosa casa de México, por lo que de seguro habrá nuevas alianzas, rivalidades y probablemente hasta romances.

La conducción del programa estará a cargo de Jimena Gállego y de Javier Poza, quien se estrenará en este proyecto.

Sigue leyendo:

· Guty Carrera confirma que no será parte de La Casa de los Famosos All-Stars, ante una segunda llamada

· Ariadna Gutiérrez dice que no quiere entrar a La Casa de los Famosos All-Stars

· Emilio Osorio apoyaría Niurka Marcos si decide entrar a La Casa de los Famosos All-Stars