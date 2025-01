Melania Trump prepara su regreso a la Casa Blanca con foco en la salud mental juvenil

Melania Trump, futura primera dama de Estados Unidos, se mostró entusiasmada este lunes por volver a ocupar un rol activo en la Casa Blanca, destacando su compromiso con la salud mental juvenil y su intención de actuar como una voz independiente dentro de su familia y el gobierno.

Durante una entrevista en Fox News, la exmodelo eslovena habló sobre sus planes y las dinámicas de la transición presidencial, que culminará con la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero.

La esposa del presidente electo señaló que su prioridad será equilibrar su papel como madre, esposa y primera dama, enfatizando su intención de “servir al país” mientras retoma su iniciativa ‘Be Best’.

El proyecto, lanzado durante el primer mandato de Trump, se centrará ahora en los efectos de las redes sociales sobre los jóvenes. “Me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas”, afirmó, refiriéndose a su estilo de liderazgo.

Transición organizada

Melania reveló detalles poco conocidos sobre el proceso de mudanza a la residencia presidencial.

Según explicó, el equipo de transición tiene solo cinco horas el día de la investidura para coordinar la salida de los Biden y la instalación de los Trump. “Todo está planificado al minuto”, aseguró.

En cuanto a su residencia, Melania indicó que dividirá su tiempo entre la Casa Blanca, Nueva York y Mar-a-Lago, en función de las necesidades familiares y su agenda oficial. Su hijo Barron, quien ahora es mayor de edad, continuará sus estudios universitarios en Nueva York.

Más apoyo

La futura primera dama reflexionó sobre cómo ha cambiado la percepción pública hacia su figura desde el primer mandato de su esposo.

“Quizás la gente no me aceptaba, no me entendía como ahora. No tuve mucho apoyo”, confesó. A pesar de ello, aseguró sentirse más preparada para esta nueva etapa, manteniendo un equilibrio entre su vida privada y sus responsabilidades públicas.

Melania también destacó que está en proceso de seleccionar al equipo que integrará su Oficina de la Primera Dama, un proceso que definió como cuidadoso y responsable. “No quiero gastar mucho dinero de los contribuyentes”, señaló, explicando que busca personas con talento, trabajo en equipo y ética profesional.

Además de retomar ‘Be Best’, su prioridad será ampliarlo con un enfoque más específico en el impacto de las redes sociales en la juventud. Este compromiso, según Melania, responde a su interés por abordar problemas actuales que afectan directamente a las nuevas generaciones.

Con información de EFE.

