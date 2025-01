Peso Pluma donó dinero al Departamento de Bomberos de Los Ángeles

El cantante mexicano Peso Pluma anunció que donará dinero para apoyar a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en medio de los fuertes incendios que azotan la ciudad.

A través de sus Instagram Stories, el cantante de corridos tumbados expresó su tristeza por los incendios que han cobrado la vida de 24 personas hasta este 13 enero.

“Aquí estoy en California, lo que es mi segunda casa, muy apenado y muy triste por lo que ha estado pasando estos últimos días en Los Ángeles, California”, dijo el cantante en el video.

Peso Pluma agradeció la labor de los bomberos que están trabajando arduamente para apagar los incendios. Es por eso que decidió apoyar con un donativo económico a la Fundación de los Bomberos de Los Ángeles y dejó las coordenadas para que las personas que deseen donar a los esfuerzos de ayuda puedan apoyar.

“Dando las gracias a todos los bomberos y a todas las personas que han estado atendiendo a todos los llamados de emergencia para apagar estos fuegos. A nivel personal, he decidido apoyar a la Fundación de Los Ángeles Fire Department. Para todos aquellos que me han estado preguntando cómo y dónde podemos ayudar, les voy a dejar el link donde yo personalmente he decido a donar. Hay que estar unidos. El corazón de la Double P y el corazón de México están con Los Ángeles, California. Aquí andamos, hay que apoyarnos todos juntos”, dijo el cantante en un video.

Otra de las artistas mexicana que decidió ayudar en California fue la cantante Chiquis Rivera, quien se unió a los voluntarios en Santa Anita, un lugar de refugio en California.

“Gracias a todos los que nos acompañaron a última hora como voluntarios. Y también a los vendedores que llevaron comida. Todo fue tan de última hora. No estoy publicando esto para presumir o recibir elogios, Dios sabe que no quería publicar nada en absoluto. Simplemente me siento muy agradecida a todos los que se unieron en el último minuto para venir a ayudar y proporcionar suministros y nos hicieron descuentos. No tenían por qué hacerlo, sobre todo en el último minuto. Me encanta ver que la gente se une”, dijo Chiquis en sus redes sociales.

El cantante mexicano Alejandro Fernández también decidió donar a los Bomberos de Los Ángeles. “Me rompe el corazón ver la situación: los incendios, la pérdida de vida y propiedad, el sufrimiento. Hoy hice un donativo para ayudar a los afectados y para los bomberos que están poniendo sus vidas en riesgo combatiendo este incendio. En momentos como este mostramos nuestra fuerza en nuestro sentido de comunidad”, escribió.

