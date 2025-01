Ingrid Coronado no le “gustaba mucho” estar en “Sale el Sol”

Ingrid Coronado hace pocas semanas anunció su salida del programa matutino “Sale el sol”, una decisión que sorprendió y que generó diversas especulaciones sobre los motivos detrás de esta elección. Sin embargo, la conductora había mencionado que su principal razón para dejar el programa era el deseo de pasar más tiempo con sus hijos y apoyar sus carreras deportivas.

Su participación en “Sale el sol” le permitió conectar con una amplia audiencia, pero en recientes declaraciones, la conductora expresó un sentimiento de desánimo respecto a su trabajo en el programa. Según reportes del programa de radio de Flor Rubio, Coronado admitió que, a pesar de la relevancia del programa, no se sentía completamente satisfecha: “Pues mira, la verdad, no me gustaba mucho”, dijo a los reporteros.

La carrera de Coronado ha estado marcada por una serie de éxitos y desafíos. Desde sus inicios en la televisión mexicana hasta su papel como madre, ha logrado equilibrar diversos aspectos de su vida. Sin embargo, la presión constante de la industria del entretenimiento y la necesidad de estar siempre en el ojo público pueden generar un desgaste emocional significativo.

Su deseo de alejarse de “Sale el sol” para dedicarse más a su familia no solo refleja la importancia que le da a su rol como madre, sino también una búsqueda de un equilibrio emocional y profesional que muchas personas anhelan en su vida cotidiana.

“Tengo otros planes, pero la televisión no. Tengo algunas opciones que estoy trabajando en otros lados. Hoy en día era complicado estar ahí (en Sale el sol) y por eso tomé la decisión. Cada que yo regreso a la televisión se hace un escándalo enorme y hay haters que aprovechan la oportunidad para atacar. Hay gente que le gusta mi trabajo, hay gente a la que no”, añadió durante su encuentro con los medios de comunicación.

Apoyar a sus hijos en sus actividades deportivas, especialmente durante sus recorridos en Europa, se percibe como una prioridad para Ingrid. La mujer multifacética busca no solo ser una figura pública, sino también una madre presente y comprometida con el desarrollo y éxito de sus ellos.

