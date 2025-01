James Rodríguez con Club León: fecha confirmada para la presentación y posible debut en la Liga MX

Club León y la Liga MX ya tienen a su flamante fichaje. El mejor jugador de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos, James Rodríguez, será presentado este mismo mes de enero.

Tras las pruebas médicas y el anuncio oficial del fichaje el lunes por la noche, a James solo le queda ser presentado y saltar al campo.

La presentación, según Club León, será el sábado 25 de enero. Mismo día en que disputan como locales la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga MX ante Bravos de Juárez. Se desconoce si James será convocado y obtendrá sus primeros minutos.

Cabe recordar que León no jugó la fecha 1 del torneo, por lo que su debut en el Clausura 2025 será este fin de semana en calidad de visitante ante los Rojinegros del Atlas.

El último partido oficial de James Rodríguez tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024, cuando jugó con el Rayo Vallecano en un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca.

Durante este encuentro, James proporcionó una asistencia clave para uno de los goles en la victoria 3-2 de su equipo. El colombiano disputó 69 minutos.

Más de un mes tiene el volante sin ver acción y entrenarse. No obstante, según la cadena TUDN el entrenador Eduardo Berizzo lo tomaría en cuenta para el duelo del 25 de enero.

Según Julio Saucedo de TV Azteca, James firmó por un año con los mexicanos. El colombiano jugará en León solo hasta 2026. Sin embargo, existe una cláusula que habilita la posibilidad de ampliar hasta 2027 si ambas partes así lo acuerdan.

Tras consagrarse como el mejor jugador de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos, James abandonó el São Paulo de Brasil y fichó el por el Rayo Vallecano de España. No obstante, como ha sido tendencia en su carrera, no tuvo casi minutos y el entrenador prácticamente no le tomó en cuenta.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor actual de James Rodríguez está en $3 millones de dólares. De concretarse el fichaje sería el club número 12 por el cual ficha el jugador de 33 años.

Sigue leyendo:

· James Rodríguez sale del Rayo Vallecano y ficha por Club León de la Liga MX

· ¿Cuánto cobrará James Rodríguez por jugar con Club León en la Liga MX?

· James Rodríguez se hace viral por su reacción al ver una playera de Club América [VIDEO]