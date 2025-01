Mauricio Ochmann aclara si su hija y Aislinn Derbez estuvieron en riesgo por incendios de California

Los devastadores incendios forestales de California siguen provocando preocupación entre residentes y celebridades. Varios famosos han sido los que sufrieron la pérdida de sus hogares o la evacuación de los mismos debido al riesgo inminente del fuego. En medio de esta tragedia, Mauricio Ochmann aprovechó para aclarar si Aislinn Derbez y Kailani, la hija que tienen en común, estuvieron en riesgo por la situación.

En un breve encuentro con la prensa a su llegada en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor y exesposo de Aislinn expresó su tristeza por la magnitud de los incendios que han afectado a zonas como Pacific Palisades, una localidad cercana a Los Ángeles, que ha sido especialmente golpeada por las intensas llamas. Sin embargo, Mauricio mostró tranquilidad al asegurar que su exmujer y su hija no están entre la lista de afectados.

“Para muchísima gente ha sido muy fuerte todo esto, no solamente para Aislinn, pero afortunadamente a ella no le fue tan mal. Están alejados de la zona del impacto, así que su vida no corre peligro, al menos por ahora”, aseguró, destacando que a pesar de la cercanía de los incendios, tanto Aislinn como Kailani se encuentran a salvo.

El histrión también aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores para que busquen la manera de ayudar a las personas que han resultado afectadas por los incendios, no solamente en Los Ángeles, sino en otras ciudades de California como Pasadena.

“Hay que unirnos, solidarizarnos y ayudar lo más que podamos para que la ciudad se pueda volver a levantar”. agregó.

Por otra parte, Mauricio respondiendo a las preguntas sobre su relación y los rumores de una posible boda con la empresaria Lorena González.

“Híjole, qué prisa llevan…”, dijo entre risas. “Nos estamos disfrutando mucho, la estamos pasando muy bien, estamos muy contentos y ahora sí que viviendo y disfrutando”, agregó, dejando claro que por el momento no hay planes de boda, aunque están felices.

