Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 14 de enero

La jornada de fútbol prevista para este martes 14 de enero está cargada con unos partidos que forman parte del calendario europeo, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Fútbol de Inglaterra

Inglaterra tendrá una muy disputada jornada correspondiente a la Premier League este martes con un total de cuatro partidos de alto nivel que podrían marcar un pequeño cambio entre los primeros lugares de la tabla de posición, debido a que jugará el actual líder del torneo, el Liverpool ante el Nottingham Forest.

Los otros duelos disputados de este día serán los protagonizados por el Brentford vs Manchester City, Chelsea vs AFC Bournemouth y el West Ham United vs Fulham en una tarde bastante atractiva en la nación británica.

Horarios:

Brentford vs Manchester City: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Peacock, Sport 24, Disney+, FuboTV Canadá)

Chelsea vs AFC Bournemouth: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Peacock, Disney+, FuboTV Canadá, SKY Sports)

West Ham United vs Fulham: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, fuboTV, nbcsports.com, USA Network)

Liverpool vs Nottingham Forest: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (Peacock, Sport 24, Disney+, FuboTV Canadá)

Fútbol de Italia

La Serie A de Italia contará también dos partidos de muy alto nivel para la competencia al enfrentar a varias de las instituciones más importantes en la historia del balompié italiano y europeo; siendo el juego entre el Atalanta vs Juventus el más interesante de esta dupla.

Atalanta está en la caza por el liderato del campeonato al estar a tres puntos de diferencia del Napoli, por lo que una victoria será bastante positiva para ellos y sus aspiraciones de quedar campeones.

El segundo juego será el protagonizado entre el Como vs Milan; este último viene de quedar campeón en la Supercopa de Italia tras vencer 3-1 al Inter de Milan y ahora espera sumar puntos para ingresar a la lucha por los puestos europeos.

Horarios:

Como vs Milan: 12:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, DAZN, Paramount, fuboTV Canadá)

Atalanta vs Juventus: 14:45 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, DAZN, Paramount, fuboTV Canadá)

Fútbol de Alemania

La Bundesliga de Alemania iniciará este martes su jornada 17 con un total de cuatro partidos con los que esperan recuperar un poco del tiempo perdido en medio de su ajustado calendario; el duelo más interesante de esta tanda será el protagonizado por el Bayer Leverkusen vs Mainz 05.

Los dirigidos por Xabi Alonso buscan sumar un triunfo para colocarse al acecho del Bayern Múnich debido a que ambos equipos se encuentran luchando por el liderato del torneo teutón para alcanzar el título de campeón.

Horarios:

Holstein Kiel vs Borussia Dortmund: 12:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ARD MEediathek, ESPN+, ESPN App, DAZN Canada, Sky Sports)

Bayer Leverkusen vs Mainz 05: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ARD MEediathek, ESPN+, ESPN App, DAZN Canada, Sky Sports)

Eintracht Frankfurt vs Freiburg: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ARD MEediathek, ESPN+, ESPN App, DAZN Canada, Sky Sports)

Wolfsburg vs Borussia M’gladbach: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ARD MEediathek, ESPN+, ESPN App, DAZN Canada, Sky Sports)

Fútbol de Portugal

En Portugal se disputarán los octavos de final de la Copa de Portugal en un enfrentamiento protagonizado por el Farense vs Benfica, equipos que harán todo lo posible para poder avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El Benfica se ubica actualmente en la tercera posición de la Primeira Liga con un total de 38 puntos, luchando por hacerse con el liderato contra el Porto y el Sporting Lisboa, que marcha en la cima.

Este juego se llevará a cabo en el Estadio de São Luís a partir de las 15:15 horas en el Este de los Estados Unidos y se transmitirá a través de RTPi, Sport TV1, RTP África, VG+ y fuboTV.

