Presión para no revocar ley que protege a neoyorquinos contra condenas erróneas

Cientos de neoyorquinos fueron en el pasado víctima de condenas erróneas, debido a procesos judiciales poco transparentes, que evitaron que los acusados pudieran adelantar defensas sólidas usando información útil dentro de sus casos, por lo que en el 2019, Nueva York aprobó la llamada “Ley Kalief”, que protege el proceso de descubrimiento. Pero ahora el articulado está en riesgo de ser revocado por la Legislatura, por lo que una coalición de defensores, reclusos exonerados y activistas, están lanzando una campaña para exigir a Albany que rechace los esfuerzos que diferentes sectores están adelantando para revertir las leyes de descubrimiento de Nueva York.

Los defensores de la “Ley Kalief”, llamada así en honor a un joven de 16 años de El Bronx que fue acusado injustamente de robar una mochila en 2010 y estuvo tres años en la cárcel de Rikers Island esperando el juicio sin acceso a las pruebas del gobierno en su caso, lo que lo llevó a suicidarse, afirman que reformarla, haría que el sistema de justicia regrese a lo que califican como “una era que impulsó el encarcelamiento masivo, impulsó las condenas injustas y retrasó los casos”.

Así lo afirma Tina Luongo, abogada principal de Práctica de Defensa Penal de la organización The Legal Aid Society, quien criticó a fiscales y aseguró que las leyes de descubrimiento de Nueva York han evitado declaraciones de culpabilidad forzadas, condenas injustas, detenciones prolongadas en Rikers y demoras significativas en casos penales.

“Los fiscales se han opuesto sistemáticamente a los cambios en la ley todos los años desde su promulgación, en lugar de adoptar la ley e implementar los cambios necesarios en sus oficinas, como lo hemos hecho para cumplir con nuestras obligaciones”, dijo la abogada experta. “Volver a una práctica que niega a los acusados ​​el acceso a las pruebas de sus casos no hace nada para mejorar la seguridad pública y, en cambio, perpetúa un sistema injusto. La respuesta es seguir implementando procesos, personal y tecnología que estén marcando la diferencia. Albany debe seguir proporcionando fondos y recursos sin despojar a los neoyorquinos de sus derechos fundamentales”.

Fuerzas del orden y algunos sectores del aparato judicial, al igual que líderes políticos que insisten en señalar que la reforma a la justicia se extralimitó, afectando la seguridad pública y poniendo a delincuentes en las calles, piden a Albany que se revisen normas como la “Ley Kalief”. Sin embargo, los defensores de la norma advierten, no solo que la ley ha desempeñado un papel crucial para ayudar a prevenir condenas injustas, reducir el encarcelamiento preventivo injusto, garantizar la transparencia en el sistema jurídico penal, revelar patrones de mala conducta policial y promover el debido proceso. sino que ha tenido un enorme éxito a la hora de resolver los casos con mayor rapidez y combatir las demoras judiciales.

“En el 2019, la Legislatura aprobó la Ley Kalief para prevenir condenas injustas y encarcelamientos de personas que no pudieron demostrar su inocencia porque nunca vieron la evidencia en su contra. La ley está funcionando, pues en los cinco años desde su promulgación en 2020, no ha habido una sola condena injusta que condujera a una exoneración que involucrara evidencia exculpatoria retenida, según el Registro Nacional de Exoneraciones”, aseguró Amanda Wallwin, defensora de políticas estatales del Proyecto Inocencia.

La activista agregó que en el lustro anterior, comprendido entre el 2014 y 2019, un total de 17 personas fueron condenadas injustamente en casos con evidencia no revelada.

“Cada una de estas 17 personas sufrió consecuencias debido a sus condenas injustas, incluido el encarcelamiento, el pago de multas y tarifas, la separación de sus seres queridos y la humillación de una condena penal, todo por delitos que no cometieron”, dijo la defensora. “No podemos volver atrás. No podemos crear más Kalief Browders. La Legislatura debe mantenerse firme este año para proteger la Ley Kalief y seguir evitando condenas injustas”.

Los líderes de la coalición que urge a Albany no echarse para atrás con la ley, aseguran además que a pesar de recientes afirmaciones “basadas en datos engañosos y seleccionados” que pretende dejar mal parada a la legislación, los datos de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York muestran que los casos graves no se están desestimando a un ritmo mayor debido a la reforma del proceso de descubrimiento. Asimismo instan a que los legisladores aprueben más fondos para que la reforma del proceso de descubrimiento se mantenga por completo en el presupuesto del año fiscal 2026 y que se centren en medidas que permitan que tanto las oficinas de las fiscalías del distrito como las del defensor público cumplan con las obligaciones de compartir pruebas.

“Pasé 21 años en prisión por un delito que no cometí. La presunción de inocencia sin el derecho a la revelación de pruebas no significa nada. Toda persona tiene derecho a saber qué pruebas se están utilizando en su contra. Vendarle los ojos a una persona mientras intenta defenderse es la forma en que se producen declaraciones de culpabilidad forzadas y condenas injustas”, dijo Jeffrey Deskovic, abogado, quien además fue exonerado tras una condena injusta en 1990 cuando tenía 17 años.

Derrick Hamilton, cofundador de la organización Families and Friends of the Wrongfully Convicted y subdirector de Perlmutter Center of Legal Justice, se sumó al llamado a Albany y dijo que dar marcha atrás a la reforma de la ley “sería una bofetada en la cara” para muchos procesados.

“En lugar de permitir cambios en la ley previa al juicio, deberíamos centrarnos en cómo abordar sistemáticamente la horrible violencia en nuestras cárceles y prisiones. La reforma previa al juicio sigue siendo una de las únicas protecciones existentes para muchos. No podemos volver atrás”, mencionó el activista.

Datos sobre la ley