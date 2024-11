Alcalde Eric Adams: “No vamos a echarnos hacia atrás”

El alcalde Eric Adams está a solo un par de meses de iniciar la recta final de su mandato como jefe de los destinos de la Gran Manzana. Y en medio de los nubarrones que han marcado el camino tras las acusaciones federales por presuntos actos de soborno, fraude, conspiración, solicitud de contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros y corrupción pública, el burgomaestre habló con El Diario NY sobre su futuro en el cargo, y la manera como le hará frente a temas que preocupan a la comunidad latina.

Adams defendió su honorabilidad, insistió en que no solo no piensa renunciar al cargo sino que buscará su reelección en los comicios del próximo año, lanzando duros sablazos contra detractores políticos como la senadora hispana Jessica Ramos, quien anunció que lo enfrentará en las urnas en la lucha por la Alcaldía.

Asimismo, aseguró que no promoverá un congelamiento en el aumento de las rentas en 2025, medida que muchos neoyorquinos ahorcados por los altos costos de vida claman y seguirá adelante promoviendo labores de limpieza y sacando a vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales en sitios como la Avenida Roosevelt, pese a algunas críticas. Quienes pueden sentirse aliviadas son las madres que venden dulces en los trenes, pues aseguró que no usará mano dura contra ellas ni detenciones.

El Alcalde también volvió a sonar las alarmas a los legisladores estatales y municipales para que revisen algunas leyes como la de Ciudad Santuario para garantizar que inmigrantes que cometan delitos serios, entre ellos miembros de la peligrosa pandilla Tren de Aragua, puedan ser entregados a la migra para ser deportados y sacados de las comunidades.

Alcalde, la vivienda asequible siempre es una de las grandes preocupaciones de los neoyorquinos, y aunque una de sus promesas era que ninguna familia pagara más del 30% de sus ingresos en rentas cuando usted fuera el mandatario, esa no es la realidad de miles de hogares, especialmente porque usted ha impulsado aumentos cada año. ¿Hay planes de congelar los arriendos para el 2025?

“No. No hay manera de poder congelar las rentas. Cuando hablo con pequeños propietarios de edificios, ellos incluso me dicen que quieren aumentos más altos, y les digo que tampoco podemos hacer eso. Pero no podemos congelar las rentas, porque lo que pasaría para pequeños caseros negros y latinos es que los vamos a empezar a ver perdiendo sus propiedades y no podemos hacer eso”.

Usted sabe que defender incrementos en arriendos le pudiera costar votantes el próximo año.

“Yo no quiero perder votantes por eso, pero al mismo tiempo, en las comunidades étnicas hay muchos propietarios que son votantes latinos y dicen que es muy poco el incremento que la Junta Reguladora de Alquileres hace a los arriendos y no podemos hacer que ellos pierdan su sustento (…) La prosperidad de muchos caseros negros y latinos está atada a una propiedad. Familias de República Dominicana, Honduras y otros países dependen de sus edificios y si les decimos que vamos a congelar la renta, cuando los costos de electricidad están subiendo, los costos de calefacción están subiendo, cuando hay que pagar la hipoteca, las reparaciones suben, ellos van a perder sus propiedades y los grandes van a terminar comprándolas, devastando a comunidades”.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

“El problema es que las decisiones de la Junta Reguladora actualmente impacta tanto a los pequeños como a los grandes caseros, y lo que tenemos que hacer es separar eso. Tenemos que poner diferentes reglas para los que tengan muchas unidades de vivienda y proteger a los que tienen pequeños edificios. El Concejo Municipal debe hacer algo para crear esa división sobre los incrementos de alquileres. Nuestro equipo legal está mirando cómo puede hacerse eso, pero quisiera que se haga esa separación. Ese es el objetivo (…) otra meta es encontrar a los neoyorquinos de bajos ingresos y congelarles la renta, porque no queremos que terminen yendo a albergues. Hay un programa que se llama SCRIE para adultos mayores de 62 años, que si aplican, podemos congelarles la renta. Nosotros le pagamos a los caseros la diferencia con el crédito de impuesto. También hay otro programa para personas con discapacidades que ganen $55,000 o menos al año, con el que les podemos congelar los alquileres. Son poblaciones vulnerables a las que queremos ayudar, pero al mismo tiempo si no hacemos nada para mejorar el inventario de viviendas para suplir la demanda, vamos a tener un problema, porque si tenemos menos opciones y más demanda, pues los precios van a ser mayores”.

¿Y cómo la Ciudad puede incrementar el inventario de viviendas?

“Ese asunto recae en varias categorías. Lo primero que tenemos que hacer es preservar la vivienda asequible, las viviendas disponibles que hay y asegurarnos de mantenerlas. Lo segundo es que tenemos que construir nuevas viviendas, porque nuestra crisis es una crisis de inventario, no tenemos suficientes viviendas, y lo que hemos hecho en 2022 y 2023 es preservar y financiar más viviendas. En ese primer año de manera individual y en el segundo nos hemos movido a un paso muy rápido. Además estamos empujando la iniciativa de la Ciudad del sí, que va a permitir construir un poco más de viviendas en todas las comunidades, porque estamos lidiando con una crisis. Solo hay 1.4% de viviendas vacantes, lo que funcionalmente es casi cero de disponibilidad de vivienda asequible. Por eso necesitamos que el Concejo Municipal vote para aprobar esa iniciativa. Luego tenemos que ir a Albany para que nos den la posibilidad de convertir espacios de oficina en viviendas. Tenemos millones de metros cuadrados en espacios de oficinas que no están siendo utilizados y pedimos que nos permitan usarlos para crear viviendas. Esa es la meta”.

Oponentes a su reelección en el cargo, como la senadora latina Jessica Ramos, parecen simpatizar más con la necesidad de que se ponga freno al alza de alquileres.

“La diferencia entre ella y yo es que yo no voy a mentir, no voy a mentir. Preferiría no ser Alcalde antes que devastar la propiedad de latinos y negros. La gente que compite por puestos politicos promete todo y muchas veces es irresponsable, como lo hemos visto en Albany en el Concejo Municipal. Algunos de ellos son irresponsables y la complejidad de competir por manejar una ciudad, es encontrar el equilibrio correcto. Y cuando uno mira muchas leyes que han salido de Albany, es por eso que uno ve problemas serios de criminalidad y hay que rectificarlas. Los que quieren ser electos dicen lo que sea y dicen que van a hacer lo que sea y muchos hacen cosas de las cuales no entienden el impacto en el terreno. Ella, en la Avenida Roosevelt, cree que la gente debe tener prostitución allá, ella cree que está bien que haya trabajadoras sexuales, pero eso no es lo que la comunidad quiere. La comunidad dice que sus niños no tienen por qué ver eso. El tráfico sexual es algo malo y allí en ella tienen a una persona que está

abogando por algo que no es lo que la comunidad está pidiendo, y es ahí donde se ve que no entienden lo complejo que es manejar una ciudad. No se puede ser idealista sino realista”.

Una queja de muchos neoyorquinos es el desorden que hay en ciertas partes de la ciudad, pero otros critican que ha habido mano dura. ¿Cómo van a seguir manejándose las labores de limpieza como las de la Avenida Roosevelt?

“Como hay gente que es elegida por cierto número pequeño de gente, ellos creen que pueden abogar por políticas extremas, pero los latinos del día a día apoyan a la policía, quieren calles limpias, quieren que sus hijos sean educados, quieren trabajos con salarios respetables, no quieren a vendedores ilegales ni tiendas ilegales de marihuana, cosas todas que hemos ido limpiando. Pero cuando fuimos a la Roosevelt a empezar a limpiarla, al siguiente día oficiales electos fueron con prostitutas y dijeron que estábamos usando mano dura, que a la gente debería permitírsele hacer eso, que a todos los vendedores debería permitírsele vender en las aceras completas. Pero no vamos a echarnos para atrás en eso, porque eso no es lo que la gente quiere en esa comunidad. Tenemos una iniciativa completa de 90 días en la Roosevelt, queremos que los negocios estén abiertos, que la recolección de basuras funcione, que los productos que se venden tengan calidad. Hemos recibido mucha crítica de la izquierda extrema, pero sabemos que la gente de la comunidad está cansada de los vendedores, cansada de las basuras, cansados de la prostitución y nosotros respondemos a los llamados de la gente de las comunidades”.

¿Las mamás que venden dulces en los trenes con sus bebés van a ser objeto de mano dura?

“No. Cuando yo fui a Ecuador a Colombia y México, particularmente en Ecuador, vi a muchas mujeres haciendo eso y sé que cuando vienen a la ciudad es algo cultural que ellas hacen, y por eso de una vez me reuní con el Departamento de Servicios Infantiles y el Departamento de Transporte y dije que debíamos hacerle frente a eso, pero también he dicho que no queremos usar mano dura ni arrestar a mujeres con bebés en las espaldas. Vamos a seguir haciendo labores de alcance, darles recursos, hablar con ellas sobre los peligros que significa vender ahí con sus bebés. Les estamos diciendo cómo pueden aplicar a servicios de cuidado infantil. Queremos educarlas y ofrecerles los recursos disponibles. Por fortuna no hemos tenido ninguna muerte o algo así, pero queremos mostrarles que una estación de tren no es un lugar donde deban estar niños. También entendemos que no es justo con quienes buscan asilo que no se les autorice permisos de trabajo, pero no vamos a atacar a mujeres que están haciendo eso para alimentar a sus familias. No queremos actuar duro ni quitarles sus niños sino enseñarles las reglas”.

Alcalde, tanto el NYPD como otras autoridades han reconocido la presencia de criminales del Tren de Aragua en Nueva York, pero advierten que debido a que Nueva York es una Ciudad Santuario no se puede garantizar que pandilleros peligrosos no hagan daño a las comunidades. ¿Qué está haciendo la policía para evitar que expandan su presencia en la ciudad?

“Creo que mis colegas en el gobierno necesitan escuchar las preocupaciones reales que hay, porque ellos no entienden lo que los neoyorquinos sienten y lo que quieren. Cuando supe del Tren de Aragua, yo envíe al subcomisionado de inteligencia del NYPD a Colombia para saber más sobre esa banda criminal, y luego de hablar con autoridades allá, cuando regresó supo que son un problema real, porque son extremadamente peligrosos, son pandilleros que no respetan la ley ni el orden y están reclutando gente cada vez más joven. Por eso hemos estado usando nuestra inteligencia en albergues, hemos identificado a aquellos que cargan armas y que hacen actos ilegales y hemos pedido ayuda a las autoridades federales para identificarlos basados en sus tatuajes para que podamos frenarlos inmediatamente antes de que hagan daño. Pero el problema es que nuestras leyes de Ciudad Santuario, que son buenas para proteger a quienes siguen la ley, también protegen a quienes cometen crímenes, porque no estamos autorizados en esta ciudad a entregarle criminales a ICE (la migra) y ese es un problema. Espero que el Concejo modifique la ley y la deje donde estaba antes con alcaldes como Bloomberg. Creo que si un criminal de esos comete crímenes serios debe ser entregado a ICE para que sea deportado. Hasta ahora ningún criminal en Nueva York ha sido deportado porque no hemos podido por las leyes, y lo que pasa es que los ponen de regreso a las comunidades”.

Alcalde, la crisis política tras acusaciones federales han hecho que muchos digan: ‘Eric adiós’, ‘váyase a casa y renuncie’. ¿Usted va a renunciar?

“Es interesante, porque los politicos ruidosos siempre dicen eso, pero cuando voy a las comunidades, cuando estoy en las reuniones comunales, en los desfiles, en las calles, cuando voy al tren, la gente me dice: ‘Eric, termine el trabajo que empezó’. Siempre hay momentos duros, pero uno no baja las manos. Y algo de lo que aquí en este país estamos orgullosos es del debido proceso: uno es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Uno aquí no es culpable hasta que se compruebe que es inocente, eso pasa en otros países y no en el nuestro. Los fiscales tienen una versión de la historia y yo tengo mi historia donde demuestro que hacer mi servicio básico de llamar para que alguien del gobierno haga su trabajo no es un soborno. Eso ya ha sido dictaminado por la Corte Suprema, pero mientras la gente se da cuenta de que el Alcalde Adams no hizo nada malo, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo porque nos hemos mantenido enfocados. Yo he sido un alcalde simbólico y sustancial que ha abierto la ciudad a todos los grupos

Pero ¿va a renunciar?

“No, no voy a renunciar y lo he dicho y lo sigo diciendo una y otra vez, yo siempre he seguido la ley, y voy a seguir haciéndolo”

¿Y qué le dice a los latinos?

“Qué nosotros no quebramos la ley. Ustedes estuvieron ahí por mi cuando corrí para ser alcalde. La clase élite no me eligió, fue la clase trabajadora y siendo yo alguien que ha pasado por tanto, desde ser disléxico hasta batallar en la pobreza, ahora soy alguien que está comprometido con que quienes viven en Nueva York tengan éxito, sin importar qué idioma hablen ni de que parte del planeta sean, si están aquí y ahora, quiero darles las oportunidades que se merecen”

¿Y cuándo va a decir eso en español?

“Yo quiero empezar a aprender español, pero sé que me va a ocupar mucho. Mi español es poquito, pero amo ese idioma. Creo que en Nueva York es importante hablar más que un idioma. Por eso es importante en las escuelas enseñar más español y otros idiomas, no manejar solo un idioma. Debemos ser bilingües, hablar español, chino mandarín, italiano. Creo que debemos seguir impulsando ese trabajo y mi meta es aprender español, me encanta el idioma y voy a aprender”.