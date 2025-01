Carrie Underwood actuará en la toma de posesión de Donald Trump

La famosa cantante de música country Carrie Underwood actuará la próxima semana en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, un evento que ha captado la atención de millones alrededor del mundo.

De acuerdo con Fox News, Underwood, de 41 años, interpretará la emblemática canción “America the Beautiful” en la ceremonia que marcará el inicio del mandato presidencial de Trump y estará acompañado por el Coro de las Fuerzas Armadas y el Glee Club de la Academia Naval de los Estados Unidos, dos formaciones de gran prestigio que añadirán un toque patriótico a la ocasión.

La participación de Carrie Underwood sigue la estela de estrellas que han actuado para Trump en el pasado, como cuando en su primera ceremonia de posesión en 2017, contó con Jackie Evancho, finalista de “America’s Got Talent”, y las Radio City Rockettes.

El evento, que se llevará a cabo el lunes 20 de enero en el Capitolio de Washington., promete ser un momento significativo no solo para los seguidores de Underwood, sino también para aquellos que celebran el patriotismo y la unidad en los Estados Unidos. La interpretación de “America the Beautiful”, una de las canciones más queridas en la historia del país, será un tributo poderoso al espíritu nacional.

A través de un comunicado, Carrie manifestó su agradecimiento por haber sido considerada para este “evento histórico”: “Amo a nuestro país y es un honor que me hayan pedido cantar en la inauguración”.

Asimismo, expresó sentirse “honrada de responder al llamado en un momento en el que todos debemos unirnos con un espíritu de unidad y mirar hacia el futuro“.

Carrie Underwood, originaria de Oklahoma, comenzó su carrera en 2005 cuando obtuvo el primer lugar en la cuarta temporada el reality de canto “American Idol”, y como resultado lanzó su disco debut “Some Hearts”.

Durante estos casi 20 años de trayectoria, ha lanzado más de 10 discos, y ha sido merecedora de más de 70 premios, incluyendo Grammys, Billboard Music Awards, American Music Awards, e incluso una nominación al Globo de Oro por el tema There’s A Place For Us, que aparece en la película “The Chronicles of Narnia”. También se ha desempeñado como escritora.

