Cómo usar calefactores eléctricos de forma segura: consejos clave para evitar accidentes

Con la llegada del invierno, los calefactores eléctricos se convierten en aliados indispensables para mantener los hogares cálidos y cómodos. Sin embargo, su uso incorrecto puede transformarlos en una grave amenaza.

De acuerdo con la Asociación Nacional para la Protección de Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), entre 2014 y 2018, los departamentos de bomberos de Estados Unidos atendieron un promedio anual de 48,530 incendios relacionados con equipos de calefacción, los cuales resultaron en aproximadamente 500 muertes, 1,350 heridos y $1,100 millones de dólares en daños a la propiedad.

Los datos también indican que los equipos de calefacción fueron responsables del 14% de los incendios en viviendas y del 19% de las muertes por incendios residenciales durante ese período. Estas cifras subrayan la importancia de usar los calefactores de manera adecuada para evitar tragedias.

A continuación, te compartimos consejos prácticos para garantizar un uso seguro de estos dispositivos.

10 consejos para usar los calefactores eléctricos de forma segura

1) Compra calefactores seguros y certificados

La seguridad comienza al momento de elegir un calefactor. Asegúrate de adquirir un modelo aprobado por un laboratorio de pruebas reconocido, como Underwriters Laboratory, Inc. (UL). Este tipo de certificaciones garantizan que el dispositivo cumple con los estándares de seguridad necesarios.

Además, opta por calefactores que incluyan características avanzadas, como: interruptores automáticos que apagan el calefactor si este se vuelca, y control termostático, el cual evita el sobrecalentamiento del equipo.

Estas funciones adicionales no solo previenen accidentes, sino que también mejoran la eficiencia energética del aparato.

2) Nunca dejes el calefactor sin supervisión

Una regla básica, pero crucial, es apagar siempre el calefactor cuando no estés en la habitación o vayas a dormir. Aunque muchos modelos modernos tienen sistemas de apagado automático, no es recomendable confiar completamente en ellos. Desenchúfalo cuando no lo uses para minimizar riesgos.

3) Mantén a los niños y mascotas alejados

Los niños y las mascotas pueden voltear un calefactor o cubrirlo accidentalmente con objetos inflamables. La Administración de Incendios de los Estados Unidos (USFA, por sus siglas en inglés) sugiere mantener una distancia de al menos 3 pies (1 metro) entre ellos y el dispositivo.

4) Aplica la regla de los 3 pies

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) recomienda que los calefactores se coloquen a una distancia mínima de 3 pies de cualquier objeto inflamable, como cortinas, papeles, muebles, almohadas o ropa de cama. Este espacio de seguridad reduce significativamente las posibilidades de que un incendio se inicie.

Mantente alejado de los calefactores eléctricos para prevenir accidentes. (Foto: Shutterstock)

5) Usa superficies planas y seguras

Siempre coloca el calefactor en el piso, sobre una superficie plana y estable. Evita ponerlo sobre muebles, alfombras o lugares inestables donde pueda volcarse fácilmente. Si el calefactor tiene un sistema de seguridad que lo apaga al volcarse, esta medida aún es necesaria para prevenir accidentes.

6) Mantén el calefactor alejado del agua

El agua y la electricidad son una combinación letal. Nunca uses calefactores eléctricos en cocinas, baños o áreas húmedas. Si necesitas calentar estas zonas, opta por dispositivos específicamente diseñados para espacios con humedad.

7) Evita el uso de extensiones eléctricas

Conecta siempre el calefactor directamente a un tomacorriente de pared. Usar cables de extensión puede causar sobrecalentamiento en el circuito y aumentar el riesgo de incendio. Además, asegúrate de que el enchufe esté en buen estado y no presente signos de desgaste.

8) Elige modelos con termostatos y protección contra sobrecalentamiento

Los calefactores con termostatos incorporados se apagan automáticamente al alcanzar una temperatura preestablecida, lo que evita el sobrecalentamiento y conserva energía. Este tipo de protecciones también reduce la probabilidad de daños por mal funcionamiento.

9) Ubica el calefactor fuera de las zonas de tráfico

Coloca el calefactor en un lugar donde no interfiera con el paso de personas. Esto evita tropiezos o caídas accidentales que podrían dañar el dispositivo o causar incendios.

10) Revisa el calefactor periódicamente

Realiza inspecciones regulares al aparato para detectar posibles daños o mal funcionamiento. Si notas cables pelados, enchufes quemados o cualquier anomalía, deja de usarlo inmediatamente y reemplázalo.

Sigue leyendo:

* Los electrodomésticos que más energía consumen en invierno, según la inteligencia artificial

* ¿Usar un humidificador en invierno? Estos son los beneficios que podrías disfrutar

* Cheque de estímulo de $900 para gastos de calefacción