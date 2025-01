US Soccer anuncia alianza con Bank of America para impulsar el fútbol en EE.UU.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció este martes la firma de un contrato de colaboración histórico con Bank of América, uno de los principales bancos del país, para el desarrollo del fútbol en el país.

Con esta alianza la entidad bancaria realizará una de las inversiones más altas en la historia del fútbol estadounidense. El acuerdo también ubicará a BOA como partner oficial de la FIFA para el Mundial de Clubes de 2025 y el Mundial de 2026 lo que permitirá a US Soccer seguir invirtiendo en el fútbol a todos los niveles.

“Esta colaboración histórica marca una de las inversiones a largo plazo más grandes de siempre en la historia de US Soccer y el vínculo con Bank of América ayudará a llevar a otro nivel nuestro deporte”, aseguró el jefe comercial de US Soccer, David Wright.

Además con este acuerdo la US Soccer, que cuenta con 27 selecciones nacionales estadounidenses, se beneficiará de esta colaboración también para invertir en su nuevo cuartel general de Atlanta. Al cual se mudarán definitivamente a mediados de 2025.

Bank of América, que también es patrocinador del Maratón de Chicago, uno de los más importantes del mundo, lanzará además junto a US Soccer el proyecto ‘SheInvests’ para seguir impulsando el trabajo de las mujeres empresarias en el fútbol.

Con información de EFE.

