Ariadne Díaz antes de aceptar un proyecto recuerda que es madre

Ariadne Díaz ha experimentado una notable transformación en su carrera profesional a raíz de un cambio significativo en su vida personal: la llegada de la maternidad. Esta nueva etapa no solo ha influido en su perspectiva como madre, sino que también ha tenido un impacto profundo en la selección de los proyectos en los que decide participar.

A medida que Ariadne ha ido desarrollando su trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha trabajado en diversas telenovelas que la han consolidado como una de las actrices más queridas del público. Sin embargo, fue su colaboración con la productora Rosy Ocampo lo que marcó un antes y un después en su vida profesional.

“Hoy mis proyectos siempre tienen que ver mucho más con estar trabajando en producciones donde me permitan seguir viviendo esta parte de mi vida personal. Cuando fui más joven y me ligaba de un proyecto a otro no tenía una familia, no tenía un hijo. Mi vida era mi trabajo”, comenzó diciendo en exclusiva a People en Español.

Con “Papás por conveniencia” transmitida a las 8 p.m. hora del Este por Univision, Ariadne y Rosy continúan esta colaboración exitosa, presentando una historia que aborda temáticas relevantes con un enfoque humorístico y humano. Esta telenovela se erige como el cuarto proyecto entre ambas, consolidando una relación profesional que ha permitido a Ariadne explorar personajes con los que puede identificarse y que representan su propia vida familiar.

“Tiene esta parte de la nostalgia que le llaman donde están todos estos personajes que vimos cuando estábamos creciendo, de tal forma que hoy a mí me parece como una casualidad muy linda de la vida estar compartiendo set con Martín Ricca, con Daniela Luján, con gente que yo veía en mi casa. Entonces como que este mundo se ve muy alejado de donde yo crecí y por supuesto que hoy estar compartiendo con ellos es una experiencia linda”, añadió en la entrevista.

La elección de Ariadne por proyectos que conectan con sus experiencias como madre refleja no solo una evolución personal, sino también un cambio en la forma en que la industria del entretenimiento aborda las historias femeninas. Las producciones que abordan la maternidad y los desafíos que conlleva son cada vez más comunes y son aclamadas por la audiencia, que busca verse reflejada en situaciones cotidianas.

