Javier Aguirre confiesa que estuvo a punto de renunciar a la selección de México

Son tiempos convulsos en la selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Hace semanas renunció el alto comisionado Juan Carlos Rodríguez. Tras esto, Javier Aguirre también estuvo a punto de renunciar al Tri.

Al final de la jornada del miércoles, en una rueda de prensa desde Brasil, donde México jugará un partido amistoso contra Inter de Porto Alegre este jueves, Aguirre soltó la bomba.

El veterano DT pensó en renunciar, pero fue convencido por los directivos de seguir al frente del proyecto rumbo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión con Canadá y Estados Unidos.

“Se lo dije a Juan Carlos ‘yo me voy, no tengo problema, entiendo tus razones’, pero me dijo que no (…) después hablé con Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Mikel (Arriola) y me han hablado a la cara y me han dicho que las cosas no cambiaban”, reveló.

“Está todo (el plan) diseñado hasta el 2026 y no ha cambiado ni una coma, la certidumbre es la misma (…) lo que me dijeron es que el apoyo es incondicional de parte de los dueños, que estemos tranquilos, que no quieren que perdamos tiempo”, añadió.

Este jueves, la selección de México jugará ante Internacional de Porto Alegre en Brasil. El martes lo harán ante River Plate de Argentina en Buenos Aires.

Rueda de prensa Javier Aguirre. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

No es la primera vez que México juega amistosos contra equipos en vez de selecciones. De hecho, será el segundo encuentro ante clubes como parte del proceso de preparación para el Mundial de 2026.

El pasado 12 de octubre de 2024, los dirigidos por Javier Aguirre se vieron las caras ante Valencia de LaLiga de España. El duelo se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El Tri terminó empatando a dos goles gracias los tantos de Henry Martín y Ozziel Herrera.

Javier Aguirre fue contratado en agosto de 2024 luego del despido de Jaime Lozano tras caer en la primera ronda de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos.

El ‘Vasco’ se enfrenta a su tercer ciclo en el Tri, después de dirigir a México en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Tras los amistosos, la selección azteca no tendrá competencias oficiales hasta el 20 de marzo, cuando se vea con Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

