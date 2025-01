Promotor de Tyson Fury le ofrece un nuevo trabajo tras su retiro del boxeo

La decisión de retirarse del boxeo por parte del antiguo campeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury, sorprendió a todos los aficionados del deporte tras revelar la noticia y se ha empezado a especular desde ya que es lo que hará luego de colgar los guantes y decirle adiós formalmente a los cuadriláteros.

A pesar de esto el promotor y dueño de Queensberry Promotions, Frank Warren, decidió darle una nueva oportunidad de seguir vinculado al deporte al ofrecerle un nuevo trabajo completamente alejado del ring a Tyson Fury; este hecho podría representar una interesante oportunidad para el británico que se retiró luego de las dos derrotas que sufrió por los cinturones de campeón ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

“No tendría ningún problema con que se involucrara con nosotros [en Queensberry Promotions], tendríamos una buena carrera juntos. Tiene un gran cerebro y es muy astuto”, expresó Warren durante una entrevista ofrecida para Sky Sports, donde trató la actualidad del pugilista.

“Espero que no (sea un adiós). Porque tiene mucho que dar al boxeo fuera del ring”, agregó el promotor en sus declaraciones al resaltar que está completamente de acuerdo con cualquiera que sea la decisión que tome sobre su futuro; a pesar de esto está consciente que esta no es la primera vez que ha decidido abandonar el deporte.

No quiere debatir

En otra entrevista ofrecida para Talk Sport, Warren destacó que no tiene ninguna intención de convencerlo de regresar a los cuadriláteros y sostuvo que tiene su completo apoyo para poder tener un futuro próspero.

“Mi opinión es que está retirado. Está retirado, no voy a llamarlo ni intentar debatir con él… Lo vamos a extrañar; el boxeo lo va a extrañar. Tengo que ser sincero, no sabía qué iba a hacer, pero como dije al principio, no importa lo que quiera hacer, estoy con él al 100 por ciento”, resaltó.

“¿Táctica de negociación? ¿Para qué? ¿Él es el lado A?. Sus dos peleas con Usyk fueron peleas reñidas, mientras que en la última pelea de AJ fue derrotado por Daniel Dubois. ¿De qué están hablando? AJ lo necesita”, concluyó.

