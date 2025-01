Randy Arozarena asegura que jugará con México el Clásico Mundial de 2026

El jugador cubano-mexicano Randy Arozarena se ha convertido en una de las grandes figuras dentro de la selección mexicana de beisbol y una muestra de esto es el enorme compromiso que ha tenido estos días para poder defender a la selección de México en el próximo Clásico Mundial de Beisbol que se llevará a cabo en el 2026.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Séptima Entrada, donde ofreció todos los detalles que tiene para este evento luego de la gran sorpresa que fue defendiendo los colores de la nación azteca; sostuvo que su primer Clásico Mundial representó una gran experiencia que espera repetir aunque en esta ocasión con mejores resultados.

“El Clásico Mundial fue un evento muy especial para mí porque tuve la oportunidad de representar a México en 2023. Fue una experiencia muy bonita y ya estoy con ansías de que llegue el 2026 para poder jugar con México otra vez”, expresó en sus declaraciones el jardinero.

Arozarena se consagró como toda una estrella durante el Clásico Mundial y fue fundamental para el buen andar de la selección mexicana y así poder alcanzar el histórico hito de disputar la semifinal del torneo; a pesar de esto terminaron siendo derrotados por Japón, que a la larga se convertiría en el campeón del torneo.

“Se hizo un buen papel y yo creí siempre en el talento mexicano desde que llegué en 2015 a este país. No nos agarró de sorpresa lo que se hizo (en el Clásico Mundial 2023), por la calidad de jugadores que teníamos y pudimos haber hecho más, pero lo que sí sé es que en 2026 vamos por mucho más y esperemos llegar más lejos. Siempre donde México me necesite para jugar y me den autorización, ahí estaré”, manifestó.

En las Grandes Ligas Randy Arozarena milita actualmente para los Seattle Mariners, equipo en el que mostró un desempeño bastante decente al dejar un promedio de .219 con 120 imparables, 20 jonrones, 60 carreras impulsadas, 77 carreras anotadas y 20 bases robadas durante la temporada 2024.

Sigue leyendo:

–New York Mets firma prospecto dominicano Elián Peña por cinco millones

–Red Sox muestran avances de su documental de Netflix

–Revelan causa de muerte del exlanzador de Orioles, Brian Matusz