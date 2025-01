Walmart remata soplador de nieve con ahorro de más de $220 dólares

Walmart está empezando el año con grandes descuentos y como muestra tiene el soplador de nieve Greenworks, que de $419.99 se está rematando a solo $198.00, lo que representa un ahorro de $221.99 dólares.

Precio ahora $198.00

Precio anterior $419.99

Ahorras $221.99

El soplador de nieve sin escobillas Greenworks, es inalámbrico de 40V de 20 pulgadas con batería y cargador de 4.0 Ah. Quienes lo han comprado lo califican con 3.9 de 5 estrellas, y entre los comentarios de los clientes se puede leer:

“¡Me encanta esta máquina quitanieves! ¡Vale cada centavo! No es demasiado grande, tiene batería recargable y cumple su función, especialmente si la usas principalmente para la entrada de tu casa o las aceras. Después de que se formaran bolas de nieve en cuestión de días, me ayudó mucho con la limpieza que no pude terminar después de palear la primera nevada. ¡Ahora estoy lista para el invierno!”.

Otro consumidor escribió: “El precio fue excelente y el envío fue gratuito. Todavía no he usado la máquina quitanieves, pero parece resistente y confiable. Es fácil de guardar en el garaje y no es demasiado pesada. Parece que ahora estamos preparados para la nieve”.

Recuerde que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características del producto:

· Nuevo Greenworks 40V 20-inch inalámbrico sin escobillas quitanieves.

· Hasta 30 minutos de duración con batería completamente cargada.

· Despeje rápidamente su camino de entrada, aceras, patios y más con un 20 pulgadas.

· Tecnología de motor sin escobillas silenciosa y sin mantenimiento.

· Limpiar más con 10 pulg. profundidad 180 grados rampa giratoria para el desplazamiento de la nieve deseada.

· Descarga de hasta 20 pies.

· Iluminación led para una mejor visibilidad.

· Sistema de plegado fácil para almacenamiento y transporte compacto.

· Ruedas traseras de 6” para maniobrar en las condiciones más duras.

Sigue leyendo:

· Walmart vende un reloj inteligente con un gran descuento: de $160 a solo $21

· Alerta de salud pública por etiquetado incorrecto en empanadas de Walmart

· 10 productos de Walmart que sí o sí deberías comprar en enero