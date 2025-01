Alcalde Adams viaja a Florida a reunirse con Trump y le llueven críticas

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió este viernes en Florida con el presidente electo, Donald Trump, en un gesto que confirma las intenciones que el mandatario local ha venido manifestando desde que el líder republicano ganó las elecciones de noviembre, de colaborar con autoridades federales para trabajar de la mano en diferentes asuntos, como la entrega de inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo a la ‘migra’, que estén acusados de delitos.

La reunión del Alcalde, que tuvo lugar en la tarde en la mansión Mar-a-Lago, de Trump, fue defendida por la administración local como un intento por resolver muchas de las necesidades de la Gran Manzana, entre ellas la criminalidad, y de acuerdo a un comunicado de la Ciudad, el objetivo de la conversación Adams-Trump es hablar de temas prioritarios para los neoyorquinos y buscar la manera de remar juntos para hacer de Nueva York un lugar mejor.

“El alcalde Adams ha dejado muy en claro su voluntad de trabajar con el Presidente electo Trump y su administración entrante en nombre de los neoyorquinos, y esa asociación con el gobierno federal es fundamental para el éxito de la ciudad de Nueva York”, dijo la oficina del mandatario local, al tiempo que agregó que el demócrata esperaba tener “una conversación productiva con el presidente entrante sobre cómo podemos hacer avanzar nuestra ciudad” y el país.

Sin embargo, el viaje del Alcalde, pagado por la Ciudad, recibió dardos de diferentes sectores, no solo por las intenciones de Adams de ayudar a las autoridades de inmigración durante el próximo gobierno federal, lo que va en contravía de los estatutos de Ciudad Santuario que promulga Nueva York, sino de quienes afirman que el verdadero objetivo del encuentro con el nuevo Presidente es garantizar que Trump vaya a perdonarle al mandatario los cargos penales que enfrenta por delitos relacionados con corrupción pública, fraude y aprovechamiento de fondos extranjeros para su campaña política, entre otros.

Así lo manifestó José López, codirector ejecutivo de la organización defensora de inmigrantes Make the Road New York, quien señaló de “penoso” que Adams se haya reunido con Trump incluso sin siquiera haberse posesionado como Presidente, en lo que tachó como una manguala con intereses personales y no para ayudar a mejorar la vida de los neoyorquinos.

“Mientras los neoyorquinos están haciendo sonar las alarmas sobre los peligros inminentes de Donald Trump, lo último que debería hacer el alcalde Adams es reunirse con él en Florida en los días previos a la toma de posesión”, comentó el líder comunitario.

“Es profundamente decepcionante ver al alcalde Adams seguir haciéndose el amigo de una administración que atacará a los inmigrantes y causará daño a nuestras comunidades, todo para su vergonzoso beneficio personal”, agregó López. “Los neoyorquinos merecen un alcalde que se centre en promover soluciones de sentido común para nuestra gente y que lidere la protección de nuestros vecinos más vulnerables”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) se sumó a las críticas y pidió a Adams que no use su cargo para beneficio propio, poniendo en riesgo la vida de miles de familias inmigrantes.

“Mientras los neoyorquinos siguen luchando para llegar a fin de mes, el alcalde Adams está protegiendo una vez más sus propios intereses personales sin importar el costo para los neoyorquinos. Al elegir alinearse con Trump, cuyas políticas siguen causando daño y miedo en las comunidades inmigrantes, el alcalde está dándole la espalda a las mismas personas que construyeron esta ciudad y fortalecieron nuestra economía”, mencionó del defensor de los inmigrantes.

“Esta maniobra egoísta para cortejar al presidente entrante Trump es una traición a todos los neoyorquinos. Nuestra ciudad merece un liderazgo que se enfrente al odio y la división, no uno que se someta a ellos”, agregó Awawdeh. “A medida que avanzamos en la próxima administración, debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso de luchar por políticas que eleven a todos los neoyorquinos, protejan a las familias inmigrantes y aseguren que nuestra ciudad siga siendo un faro de esperanza y oportunidad para todos”.

Encuentro productivo

Tras el encuentro, el alcalde Adams aseguró que tuvo “una conversación productiva sobre las necesidades de Nueva York y lo que es mejor para nuestra ciudad, y sobre cómo el gobierno federal puede desempeñar un papel más útil para mejorar las vidas de los neoyorquinos” durante el próximo cuatrienio de Trump en la Casa Blanca, y mencionó las áreas de discusión.

“Si bien abordamos brevemente una serie de cuestiones, nos centramos específicamente en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y cómo tendrá un impacto positivo en la seguridad pública de nuestro país; cómo podemos traer empleos de manufactura de regreso a Nueva York, particularmente en El Bronx; y cómo podemos seguir haciendo inversiones federales en la ciudad de Nueva York, especialmente en lo que respecta a la infraestructura”, dijo el Alcalde.

Adams negó que hayan hablado de su situación jurídica y negó que su viaje haya estado motivado por la solicitud de un perdón a sus cargos.

“Para ser claros, no discutimos mi caso legal, y aquellos que sugieren que el Alcalde de la ciudad más grande de la nación no debería reunirse con el presidente entrante para discutir las prioridades de nuestra ciudad debido a especulaciones inexactas o porque somos de diferentes partidos claramente se preocupan más por la política que por la gente”, dijo el mandatario.

“Como siempre lo he hecho, aprovecharé cada oportunidad posible para defender a los neoyorquinos y a nuestra ciudad, y después de nuestra conversación, creo firmemente que hay mucho en lo que nuestra Ciudad y el gobierno federal pueden colaborar para que la ciudad de Nueva York sea más segura, más fuerte y más asequible”, mencionó Adams. “Agradezco al presidente Trump por su tiempo y atención y espero trabajar con él para beneficiar a todos los neoyorquinos”.