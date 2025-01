La casa de Carrie Bradshaw, personaje de ‘Sex and the City’, será cercada

Las fanáticas de ‘Sex and the City’ no dejan de visitar la icónica fachada de la casa de Carrie Bradshaw durante su visita a Nueva York, pero la dueña de la propiedad no está tan encantada con la situación y por eso instalará una reja al inicio de la escalera.

Muchas de las personas que visitan la propiedad suelen tomarse fotos en las escaleras, las mismas que tantas veces bajó y subió el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. La Comisión de Preservación de Monumentos de la ciudad de Nueva York ha aprobado la solicitud hecha por la dueña del lugar.

Hay que destacar que en esta propiedad de West Village, Nueva York, solo se filmaban la escenas del exterior de la casa, la cual es central en la historia que sigue la vida de cuatro amigas en Nueva York.

‘The New York Times’ pudo conversar con Barbara Lorber, dueña de la casa, y conocer su versión. Explica que en el momento que dio el permiso para que se grabara en la fachada de su casa no sabía el impacto que le producto generaría. “La fachada de mi casa apareció en la serie de televisión ‘Sex and the City’ como el exterior del apartamento del personaje Carrie Bradshaw. Fue culpa mía: me sentí mal por el joven buscador de localizaciones que se había graduado recientemente de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Me dijo que si no conseguía esta casa, perdería su primer trabajo real en el sector“, contó.

Hay que recordar que la serie ‘Sex and the City’ estrenó en 1998 y tuvo seis temporadas, el último episodio fue emitido en 2004. Después de eso se grabaron dos películas, una estrenó en 2008 y la otra en 2010. Pero la historia ha continuado, y en 2021 llegó ‘And Just Like That…’, una secuela que ya lleva dos temporadas.

“Mi casa es ahora un destino turístico global. A cualquier hora del día o de la noche, hay grupos de visitantes frente a la casa tomando fotos con flash, charlando en voz alta, publicando en las redes sociales, haciendo videos de TikTok o simplemente celebrando el momento”, declaró Lorber.

Sigue leyendo:

• Piden $9.27 millones de dólares por la casa donde Elvis y Priscilla Presley pasaron su luna de miel

• Glenn Close está construyendo una casa en Montana

• Jessica Simpson pone en venta su casa en Hidden Hills al mismo tiempo que anuncia su divorcio