Walmart rebaja un sofá gigante: de $1,359 a solo $610 por tiempo limitado

Walmart está empezando el año con grandes descuentos y como muestra tiene el sofá gigante edx, que de $1,358.89 se está rematando a solo $609.99, lo que representa un ahorro de $748.90 dólares.

Precio ahora, $609.99

Precio anterior, $1,358.89

Ahorras, $748.90

Se trata del edx sofá seccional modular convertible de gran tamaño en Forma de U, de 5 asientos con otomanas de almacenamiento, en color gris oscuro.

Quienes lo han comprado lo califican con 4.3 de 5 estrellas y entre los comentarios de los usuarios se puede leer:

“Gran compra. Pedí el de seis plazas. Era más grande de lo que esperaba. Me encanta la profundidad y el tamaño de los asientos. El espacio de almacenamiento es una gran ventaja. Los asientos no se hunden y te dan mucho espacio para estirarte. Mi único aspecto negativo es que el respaldo de los asientos es un poco bajo, pero las almohadas grandes lo compensan fácilmente. Cuando se coloca en una configuración de 3 x 3 para dormir como en una cama, la firmeza es increíble y es muy cómodo. He vivido con él durante algunas semanas y siento que me he comprado una verdadera joya”.

Otro consumidor, escribió: “Sorprendido de la mejor manera posible. Teníamos miedo de que fuera de mala calidad y amarillento (porque en las fotos se ve un poco amarillento), pero decidimos volver a pedirlo y, si era malo, devolverlo. ¡Es INCREÍBLE! La calidad es increíble por el precio que pagamos. Tenemos amigos que pagaron 1,000 dólares por su sofá y es 100 veces menos cómodo”.

Recuerde que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características del producto:

· Diseño versátil: Este elegante y cómodo sofá es perfecto para cualquier habitación de su hogar, incluyendo salas de estar, dormitorios, oficinas y apartamentos. El diseño seccional de este sofá con almacenamiento le permite relajarse y disfrutar de la lectura o ver la televisión, al tiempo que proporciona un espacio para dormir cómodo.

· Almacenamiento práctico: Cada asiento del sofá es una unidad con una función de almacenamiento, que proporciona un amplio espacio para juguetes, mantas y controles remotos de los niños. Esto ayuda a mantener su habitación organizada y libre de desorden.

· Durable y cómodo: El marco principal de este sofá está construido con madera contrachapada de madera maciza multicapa y madera maciza, lo que garantiza la estabilidad y la longevidad. Los cojines suaves y el respaldo sólido ofrecen una comodidad óptima sin causar fatiga incluso después de un uso prolongado.

· Ensamblaje simple: El sofá modular seccional viene con instrucciones detalladas y todo el hardware y herramientas necesarias para un fácil montaje. Una útil guía de video también está disponible para su conveniencia.

Sigue leyendo:

· Walmart remata soplador de nieve con ahorro de más de $220 dólares

· Walmart vende un reloj inteligente con un gran descuento: de $160 a solo $21

· 10 productos de Walmart que sí o sí deberías comprar en enero