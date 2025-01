Carlos Alcaraz sobre Federer, Nadal y Djokovic: “Son los verdaderos referentes”

El español Carlos Alcaraz dijo en declaraciones a los medios de comunicación españoles presentes en Melbourne que los nuevos valores que han protagonizado la primera semana en el Australian Open, como el estadounidense Learner Tean o el brasileño Joao Fonseca, seguirán teniendo como referente al ‘Big 3’ (Federer, Nadal, Djokovic), por delante de a él mismo.

“Puede ser que yo sea un referente para ellos pero, sobre todo, lo será el ‘Big 3’, como lo fue para mí. Rafa, Roger y Djokovic son los verdaderos referentes“, comentó sobre su papel de referente para las promesas del tenis.

El murciano también asumió la culpa de la falta de sensaciones que experimentó ante el jugador portugués Nuno Borges, al que venció en cuatro sets en la tercera ronda, y agregó que se considera un jugador con un gran potencial con condiciones ventosas.

“Al final he jugado con viento todos los partidos. Se hace un poco complicado tener que adaptarte, pero considero que juego muy bien con viento. No ha sido la razón por las que he perdido un poco esa sensación”, dijo Alcaraz, que se enfrentará en la siguiente ronda al británico Jack Draper (15).

El ganador de tres Grand Slams indicó que en sus días libres de los torneos lo que prefiere es jugar al golf.

“En mis días libres, trato de organizarlo para poder jugar al golf con mi equipo“, comentó después de conocer que su compatriota Paula Badosa disfruta del programa “La isla de las tentaciones”.

Alcaraz disputará su encuentro de octavos de final este domingo, en la pista central Rod Laver Arena, ante un Draper que ha cerrado todos sus triunfos en cinco sets. El parte meteorológico prevé una temperatura que excederá los 30 grados y rozará los 35 durante algunos tramos del choque.

El murciano completó una última sesión de entrenamiento en la pista 17 de Melbourne Park bajo un intenso sol que fue protagonista en la séptima jornada, en la que él y su equipo se centraron principalmente en el servicio.

