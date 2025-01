Más del 50% de la generación Z llegan a edad adulta sin educación financiera: Encuesta

Credit One Bank publicó los resultados de una encuesta integral que explora las actitudes y los comportamientos hacia las finanzas personales a lo largo de las generaciones, que muestra que más de la mitad de la generación Z llegan a edad adulta sin educación financiera.

El estudio, que analizó las respuestas de 1,000 participantes que iban desde la Generación Z (Gen-Z) hasta los Baby Boomers, encontró que si bien la Generación Z es mucho más abierta a hablar de manera transparente sobre su situación financiera, no hace esfuerzos significativos para mejorarla, principalmente debido a la falta de recursos disponibles y conocimientos básicos sobre finanzas personales.

Hallazgos relevantes de la encuesta:

· La generación X y los Millennials tenían mayor probabilidad de percibir la deuda como normal, 50% y 48% respectivamente, en comparación con el 39% de la generación Z y el 35% de los encuestados Baby Boomers.

· El 35% de los miembros de la Generación X (Gen-X) y el 33% de los Millennials tienen muchas más probabilidades de sentirse en peor situación económica que sus padres. En comparación, solo el 19% de los Baby Boomers y el 17% de la Generación Z se sintieron en peor situación económica que sus padres.

· Todas las generaciones señalan el alto costo de vida en Estados Unidos como su principal barrera para la estabilidad financiera.

· El 33% de los miembros de la generación Z encuestados hablan abiertamente sobre dinero con sus familias, en comparación con el 6% de los baby boomers encuestados.

· Más del 50% de la Generación Z –y una porción sustancial de todas las demás generaciones– llegan a la edad adulta sin ninguna educación financiera formal.

La encuesta reveló que la mayoría de cada generación se hizo responsable de sus propias finanzas entre los 18 y los 24 años, lo que significa que los maestros, padres y tutores desempeñan un papel crucial en la formación de la educación financiera de la generación inferior. Las generaciones anteriores, como los Baby Boomers, tenían más probabilidades de ser autodidactas en comparación con la Generación Z y los Millennials, que dependían más de sus padres o tutores.

“Esta encuesta revela un vínculo claro entre la creciente ansiedad sobre las finanzas personales y la falta de educación financiera básica entre generaciones”, afirmó Steve Min, director de crédito de Credit One Bank. “Estos datos nos ayudan a comprender mejor a la audiencia general de consumidores y cómo podemos respaldar mejor la necesidad de una mayor educación financiera. En Credit One Bank, ofrecemos recursos accesibles como Credit One Central, nuestro centro en línea gratuito para la educación y el empoderamiento financiero, para ayudar a transformar esta mayor transparencia en una mayor alfabetización financiera”.

Para más detalles sobre el estudio y su metodología, ingrese aquí.

