Crear Júnior: Formar a futuros líderes latinos

Recientemente, nuestra Hispanic Federation, en colaboración con el Royal Bank of Canada, o RBC, puso en marcha Crear Júnior, una iniciativa orientada específicamente a fomentar la preparación académica, profesional y mental de las y los alumnos secundarios neoyorquinos con vistas a sus estudios universitarios y sus posteriores carreras.

“Crear Júnior recluta a alumnas y alumnos de tercero y cuatro año del bachillerato, de manera que se trata de jóvenes de entre 15 y 17 años”, explica Perla Rodríguez, Directora de Programas de Educación de nuestra federación. “En la actualidad, esta iniciativa que no tiene ningún costo para los participantes se implementa en el Pan American International High School, en Elmhurst, Queens; el Pan American International High School at Monroe, en el Bronx, y el Urban Assembly Charter School for Computer Science, también en el Bronx”.

Uno de los objetivos de Crear Júnior consiste en desarrollar en los jóvenes la capacidad de liderazgo. Para ello, los participantes se reúnen periódicamente con mentores del Royal Bank of Canada, y toman parte en talleres sobre finanzas y temas relacionados. Pero además de darles instrucción sobre las actividades financieras, esas y esos mentores comparten con los jóvenes sus experiencias personales, cómo consiguieron sus trabajos y de qué manera progresaron en ese mundo. Y se interesan y les preguntan sobre otros aspectos de la participación de los estudiantes en Crear Júnior.

“Además de la colaboración con RBC, los estudiantes asisten una vez por mes a talleres que les ofrecemos en las oficinas de la Hispanic Federation, en el Bajo Manhattan” agrega Perla Rodríguez. “Algunos de esos talleres se enfocan en el ingreso a la universidad, desde las aplicaciones de ingreso hasta las solicitudes de asistencia financiera y los ensayos que tienen que presentar a las instituciones de estudios”.

Otros talleres que se ofrecen en la sede de la federación como parte de Crear Júnior tratan sobre el mundo del trabajo, cómo buscar y solicitar empleo (por ejemplo, investigando en Internet los diferentes puestos que se ofrecen y comparar sus ventajas y desventajas), cómo elaborar un currículo y de qué manera desempañarse en las entrevistas de trabajo.

“Otro aspecto importante tanto de las reuniones con los mentores del RBC como de los talleres que realizamos en la federación es la ayuda con la búsqueda de pasantías, que permiten que los jóvenes adquieran una valiosa experiencia laboral”, añade Rodríguez, “Además, los estudiantes cogen un examen que les indica qué actividades y profesiones deberían considerar sobre la base de sus aptitudes y las cosas que les interesan y gustan”.

Por ahora, como les dije, Crear Júnior se ofrece a los estudiantes de dos establecimientos de enseñanza del Bronx y uno de Queens, pero tenemos la esperanza de que en el futuro podamos aplicar el modelo en otras escuelas secundarias de Nueva York.

Quienes estén interesados en Crear Júnior u otras iniciativas de educación de nuestra Hispanic Federation pueden consultar nuestro sitio Web.

¡Celebremos juntos nuestro 35to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation