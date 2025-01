IRS: En esta fecha llegan los primeros reembolsos

Si desea recibir su reembolso de impuestos de 2024 con la mayor rapidez, lo mejor es presentar su declaración lo antes posible. De esta manera, podrá evitar los retrasos que suelen ocurrir cuando más contribuyentes envían sus formularios.

La temporada de impuestos de este año comenzará oficialmente el lunes 27 de enero de 2025, y los contribuyentes deberán proporcionar información precisa sobre sus ingresos y ganancias del año calendario 2024.

El 27 de enero marca el primer día en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a procesar las declaraciones. Si no quiere quedarse atrás, considere presentar su declaración en cuanto sea posible y agilice su proceso de reembolso.

¿Cómo recibir su reembolso más rápido?

Una de las maneras más efectivas de acelerar su reembolso es presentar su declaración electrónicamente y proporcionar su información de depósito directo.

Si lo hace, puede recibir su reembolso en tan solo 21 días calendario. Por ejemplo, si presenta su declaración el 27 de enero, podría ver el reembolso reflejado en su cuenta bancaria para el 17 de febrero de 2025.

Si prefiere enviar su declaración por correo postal, tenga en cuenta que este proceso puede ser mucho más lento. Los reembolsos por correo pueden tardar entre seis y doce semanas en procesarse, siempre y cuando la documentación enviada no tenga errores. Esta es una de las razones por las cuales la presentación electrónica sigue siendo la opción más rápida y eficiente.

¿Dónde está mi reembolso?

La respuesta es sí. El IRS ofrece una herramienta en línea llamada “¿Dónde está mi reembolso?” que le permite rastrear el progreso de su reembolso, disponible 24 horas después de que el IRS reciba su declaración electrónica. Solo necesitará su número de Seguro Social o el número de identificación de contribuyente individual, el monto de su reembolso y su estado civil en la declaración para hacer el seguimiento.

¿Necesita más tiempo para declarar?

Si no puede presentar su declaración antes del 15 de abril de 2025, puede solicitar una extensión gratuita. Esta extensión le permitirá postergar la fecha límite hasta el 15 de octubre de 2025. Sin embargo, recuerde que esta prórroga solo aplica para la presentación de su declaración, no para el pago de impuestos adeudados. Si tiene algún saldo pendiente, puede incurrir en cargos y sanciones si no lo paga dentro del plazo original.

Con estas recomendaciones, podrá recibir su reembolso a tiempo y sin complicaciones. No espere más y empiece a preparar su declaración de impuestos hoy mismo.

Sigue leyendo: