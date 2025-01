Nelly defiende su decisión de actuar en la toma de posesión de Donald Trump tras ser criticado

La participación del rapero Nelly en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos desató una avalancha de críticas en las redes sociales. La confirmación de su actuación en el evento inaugural del 20 de enero hizo que los fans del cantante se mostraran especialmente molestos.

De acuerdo con Billboard y Variety, la confirmación del rapero como parte del show inaugural de Trump no fue bien vista por sus fans, quienes lo criticaron fuertemente.

Para aclarar su postura, Nelly, de 50 años, ofreció una entrevista en el canal de YouTube “Willie D Live”, donde explicó que su decisión de participar en el evento no tenía nada que ver con la política, y que su único deseo era apoyar al presidente electo.

“Respeto el cargo. Esto no es política. Para mí, la política ya terminó. Él ganó. Es el presidente. Es el comandante en jefe de lo que me gustaría decir que es el mejor país del mundo“, expresó.

En sus declaraciones, Nelly subrayó que su intención no era tomar partido por ninguna figura política en particular.

“Es un honor para mí actuar para el presidente de los Estados Unidos, independientemente de quién esté en el cargo“, agregó.

De hecho, dejó claro que si otro presidente o figura política como Joe Biden o Kamala Harris le hubiera solicitado lo mismo, también habría aceptado la invitación sin dudar.

“Si Biden me hubiera pedido que actuara, lo habría hecho. Si la vicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado y me hubiera pedido lo mismo, lo habría hecho“, aseguró.

Nelly reiteró que toda su carrera ha recibido críticas, por una cosa u otra, y que esta ocasión no era diferente, por lo que su intención era sumarse al resto de artistas que actuarán en tres diferentes eventos oficiales este lunes.

Carrie Underwood anunció previamente que cantaría “America the Beautiful” en la inauguración de Trump.

“Amo a nuestro país y me siento honrada de que me hayan pedido cantar en la inauguración y ser una pequeña parte de este evento histórico. Me siento honrada de responder al llamado en un momento en el que todos debemos unirnos”, señaló Underwood.

Como previo a los eventos del lunes, este domingo se realizó el evento “Make America Great Again” en el Capital One Arena de Washington, DC, en donde Kid Rock interpretó “All Summer Long” a pesar de una fría mezcla de lluvia y nieve que caía afuera.

Otros que subieron al escenario incluyeron al multimillonario Elon Musk y Lee Greenwood, cuyo tema “God Bless the USA” fue el himno de la campaña de reelección de Trump.

“Nuestro héroe. Un hombre que nunca se dio por vencido con el pueblo estadounidense, y nosotros, el pueblo, nunca nos dimos por vencidos con él“, dijo el actor Jon Voight al subir al escenario, ante una multitud de más de 20 mil personas.

Además de actuaciones de Billy Ray Cyrus y The Village People, quienes repetirán junto a Rock y Greenwood este lunes, al rally de victoria también asistieron los hijos de Trump, Eric y Donald Trump Jr.; su hija Ivanka y su esposo, Jared Kushner, y otros familiares.

