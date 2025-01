¿Por qué el jengibre para acompañar el sushi es rosado?

Con un color rosa brillante, un sabor dulce y cítrico, el jengibre rosado o gari, como es su nombre, es clave a la hora de comer sushi, ya que entre plato y plato ayuda a limpiar el paladar y la legua para disfrutar de los sabores.

El gari forma parte de las llamadas de amazuzuke, un tipo de verduras dulces encurtidas que se usan para acompañar las comidas, revela The Take Out. Su nombre está inspirado en el sonido que se origina cuando se corta el jengibre con un cuchillo.

¿Cómo el jengibre adquiere el color rosado?

El color rosado de este jengibre se debe al proceso de elaboración que inicia seleccionado el jengibre joven o shin shoga. Aunque el color del gari es rosado, se trata de la misma raíz de jengibre que conocemos y usamos para cocinar.

La diferencia está en que se cosecha a principios del verano antes de que madure por completo. En esta fase el bulbo joven es blanco y tierno por dentro, mientras que el jengibre que consumimos normalmente está maduro.

El shin shoga fresco tiene un sabor suave y dulce, más acorde con el sushi, mientras que el jengibre maduro, que tiene un sabor más fuerte, y puede que no tome el color rosa al ponerlo en la salmuera.

La chef Mary Ann Allen en su canal de YouTube The Frugal Chef, los pasos para hacer gari. Todo comienza una vez que se tiene la raíz y se le retira la piel.

Luego, se corta con una laminadora, se le agrega sal gruesa y se masajea. Esta preparación se deja reposar, mientras se lleva al fuego una taza de vinagre de arroz con tres cuartos de taza de azúcar y se revuelve hasta que se disuelva, en el primer hervor se apaga.

Se llevan, las láminas de jengibre a un frasco y agrega el vinagre, se espera a que enfríe. Luego se debe esperar al menos una semana antes de comerlo.

Explica la chef que el color rosado lo da el vinagre de arroz. El color se hace más intenso cuando se usa un vinagre de buena calidad.

¿Rosa natural o artificial?

La industria alimentaria tiene varios métodos para darle color al jengibre, más allá del método tradicional de preparar el encurtido.

El sitio The Take Out explica que se le añade colorante alimentario al jengibre maduro, utilizando remolacha o perilla roja.

También se usan los colorantes artificiales para garantizar al color del gari, ya que puede ocurrir que a pesar de usar ingredientes de buena calidad, el jengibre no cambie de color.

