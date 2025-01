Publicista de Maripily Rivera lanza mensaje contra Paulo Quevedo

Carlos Bermúdez, publicista de Maripily Rivera, ha figurado en la controversia que la actriz puertorriqueña tiene con Paulo Quevedo, con quien compartió en La Casa de los Famosos 4 y luego en la obra de teatro que hizo la artista.

En sus historias de Instagram, el representante del huracán boricua lanzó un fuerte mensaje contra el actor, pues considera que no ha actuado de la manera correcta.

“No acostumbro a entrar en discusiones, pero ya que me mencionan, aclaro. No solo deberías agradecerme incluirte en la obra, sino también el dejarte en la misma cuando regresó Adame. Pero más aún, deberías ser agradecido por haberte negociado para que ahora pudieras entrar a la casa por segunda vez. No me utilices para justificarte. No me metas en tus niñerías, pero sobre todo, no cortes la mano del que te ha dado de comer”, escribió en sus historias de Instagram.

Ante el mensaje, Paulo Quevedo dijo: “De tal palo, tal astilla. Qué bajos son, qué pena me da y qué verguenza haberme involucrado con gente así”.

¿Qué ha pasado con Maripily Rivera y Paulo Quevedo?

Entre ambos se ha generado una controversia, pues hay un fuerte distanciamiento entre ambos, pues Paulo Quevedo asegura que Maripily lo acusó de robarse un cargador.

“Eso me molestó mucho y aun así tuve la prudencia de decirle que cuando viniera a México yo le daba esos 30 dólares. Hay límites, no le gustó mi reacción ni mi derecho a réplica, como siempre, a ella no le gusta el derecho a réplica de otras personas”, dijo Paulo Quevedo en una reciente entrevista.

Ante estas declaraciones, Maripily Rivera dijo: “Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir de un hombre que dice que tiene dinero cuando me pidió trabajo a mí justamente por eso, porque no tenía dinero? Yo le di la oportunidad de darle trabajo, de que él saliera nuevamente del hoyo donde estaba”.

Aseguró que el artista es un fracasado como profesional. “¿Valen la pena sus palabras y que tengan su credibilidad?”, afirmó.

La boricua indicó que un cargador no la hace ni más pobre ni menos rica. “Es bien triste ver a una persona que tú le diste la oportunidad que se ponga con estas cosas”, destacó.

