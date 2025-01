Dr. Fauci y Mark Milley expresaron su gratitud ante el indulto de última hora de Biden

Luego de que el presidente saliente Joe Biden tomara la decisión de otorgar indultos preventivos a varios funcionarios que podrían ser objetivo de Donald Trump ante su llegada, el Dr. Anthony Fauci y el general retirado Mark Milley expresaron su agradecimiento por la medida.

A través de una entrevista concedida a Jonathan Karl de ABC News, el Dr. Fauci expresó: “Realmente aprecio mucho la acción que el presidente Biden ha tomado hoy en mi nombre”, señaló. “Déjame ser perfectamente claro, Jon, no he cometido ningún delito, tú lo sabes, y no hay motivos posibles para ninguna acusación o amenaza de investigación o procesamiento penal en mi contra”.

Por su parte, Milley también se pronunció sobre esta decisión, manifestando su profunda gratitud hacia Biden: “Después de cuarenta y tres años de fiel servicio en uniforme a nuestra nación, protegiendo y defendiendo la Constitución, no deseo pasar el tiempo que me queda del Señor luchando contra aquellos que injustamente podrían buscar venganza por desaires percibidos. No quiero que mi familia, mis amigos y aquellos con quienes serví sufran las distracciones, los gastos y la ansiedad resultantes”.

Exoficial de la Policía de Capitolio se expresó por la medida

Entretanto, Harry Dunn, exoficial de la Policía del Capitolio, también compartió sus pensamientos sobre la necesidad del indulto, al afirmar que su deseo es que estos indultos no fuesen necesario, pero ante las circunstancias actuales esta es una realidad.

“Desearía que este indulto no fuera necesario, pero, por desgracia, el clima político en el que nos encontramos ha hecho que la necesidad de uno se convierta en una realidad”, declaró Dunn a ABC News. “Yo, como todos los demás funcionarios públicos, simplemente estaba haciendo mi trabajo y cumpliendo con mi juramento, y siempre lo honraré”.

Biden ha emitido indultos preventivos no solo para Fauci y Milley, sino también para otros involucrados en la investigación de hechos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La intención detrás de estas medidas es evitar “procesamientos injustificados” motivados políticamente.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Los Biden viajarán a California después de la investidura de Trump

– Joe Biden afirma que rehenes liberados en Gaza están sanos: “Las armas se han silenciado”

– Joe Biden cierra su mandato en Carolina del Sur con un llamado a la esperanza