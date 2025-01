Franco Colapinto sorprende a sus fans bailando en el nuevo clip de Bizarrap

El nuevo clip de Bizarrap y Franco Colapinto ya corre por las redes y se ha vuelto viral. El vídeo fue filmado en la mansión del cantante en Buenos Aires aprovechando que el piloto de F1 argentino estaba de vacaciones.

En el clip se puede ver al piloto de BWT Alpine al productor musical echándose un paso al ritmo del último hit “No me hago el duro” del cantante argentino Luck Ra. El tema que se ha convertido en el hit del verano en Latinoamérica es resultado de BZRP Music Sessions, Vol. 61.

La divertida coreografía no ha dejado a nadie indiferente, viendo a Colapinto y Bizarrap saltando sobre las mesas, al ritmo del estribillo “No me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero, en el fondo, te extraño muchísimo. Pasan los día’, los meses, y no puedo olvidarte (olvidarte, hey)”.

El lanzamiento arrancó con una serie de fotos que Colapinto compartió en su Instagram en donde se veían distintos momentos de sus vacaciones con amigos y familia. Pero una de las capturas que generó más interés en los fans fue una foto en la que aparecía el piloto parado arriba de una mesa. Al rato se lanzó el clip que ya tiene millones de reproducciones.

Colapinto no se privó de interactuar con sus fans en TikTok con comentarios tales como “Menos mal que manejo autitos dios” y “Nunca había hecho tanto match con una canción, me siento re identificado”.

Colapinto disfrutó de un recital en Madrid

El piloto argentino Franco Colapinto, quien recientemente aseguró su continuidad en la Fórmula 1 como piloto reserva del equipo Alpine, aprovechó sus días previos al inicio de la temporada para disfrutar de actividades fuera de las pistas.

El argentino de 21 años asistió a un recital en Madrid este domingo, sumando este evento a una serie de momentos de esparcimiento que marcaron su agenda en las últimas semanas.

El evento no solo contó con la presencia del piloto argentino, sino también con la de Tini Stoessel, quien subió al escenario para cantar junto a Milo J el tema “Lo que me Causa”. La cantante, ex pareja de Rodrigo De Paul, volvió a brillar como lo hizo anteriormente junto a Chris Martin de Coldplay. Fue, sin duda, una celebración protagonizada por artistas argentinos que hicieron vibrar Madrid.

El joven piloto, que tuvo un 2024 lleno de desafíos tras su transición del equipo Williams a Alpine, encontró tiempo para relajarse antes de sumarse a los trabajos de pretemporada en Europa.

