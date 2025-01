Gonzalo Pineda sale en defensa del estilo de juego aplicado por el Atlas 

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda, aseguró que la filosofía de juego que está aplicando dentro del club es algo que siguen trabajando para poder tener los mejores resultados posibles a pesar de la derrota 2-1 que registraron ante los Esmeraldas del Club León; además resaltó que su intención en poder avanzar a la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX para demostrar su punto.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al compromiso en el que perdieron la oportunidad de sumar tres puntos valiosos en este arranque de competencia para poder luchar por tener un gran desempeño y así poder cumplir sus objetivos para esta temporada.

“Sí, más que morir con la nuestra, es vivir con la nuestra, vivir con la nuestra y convivir con ese estilo de juego. También decir que hay momentos, de repente vas ganando un partido, el que va a los ajustes y te comienza a eliminar, por supuesto que haces ajustes para defenderte mejor. No es lo que quería el partido hasta ese momento. Hasta ese momento estábamos, como decía, más cerca nosotros del segundo que ellos del primero”, dijo.

“¿Por qué cambiar? ¿Por qué dar la iniciativa rival? ¿Por qué hacer un planteamiento ofensivo cuando en realidad tenemos el control total del juego? Y como decía, la mejor manera de obtener un resultado es cambiar, la mejor manera. Y creo que además el partido no tenía nada más que lo platicábamos en la banda, lo platicábamos un poco y pusimos algún ajuste y esto y tal, pero es que sentíamos que el equipo estaba muy, muy bien. No queríamos ni siquiera tocarlo. Como digo, hay un accidente y hay una serie de errores que nos costó ese empate y ahí cambiamos de verdad”, agregó.

El entrenador resaltó que se siente plenamente comprometido con el equipo para poder cambiar este presente y poder conseguir la victorias necesarias para iniciar una racha que los coloque rápidamente entre los aspirantes por el título de campeón y así cortar las posibilidades de un tetracampeonato de las Águilas del Club América.

“Creo que no he engañado a nadie. Desde el principio hablé de jugar a lo Atlas, tratar de jugar ofensivo, tratar de trabajar mucho con la cantera, de la mano de ellos. También decir que trato de poner a los mejores, no necesariamente porque sean jóvenes o porque quieran sumarme mucho. Siempre he hablado de esa parte de creer en la juventud, pero también tengo que poner a los mejores y hacer una experiencia que haga mejor las cosas que el canterano”, sostuvo.

Debut de James

Para finalizar, el entrenador del Atlas habló sobre el debut del futbolista colombiano James Rodríguez con el Club León; consideró que su presencia impulsó la capacidad anímica del cuadro felino y esto les permitió tener un mejor rendimiento durante el encuentro.

“Por darle crédito al rival, que supo de alguna manera generar los 3 puntos en jugadas aisladas, es un jugador excelente, los felicito. Felicitarles por ello, tienen buenos jugadores. Los que iniciaron también lo habían hecho relativamente bien. Nos complicaron mucho con sus extremos. Después del empiezo de Cádiz y de James por supuesto les dieron un valor agregado de calidad, pero creo que empezó más de nuestros errores que se han visto, que no han sido jugadas y que a mí me gustaron”, finalizó.

