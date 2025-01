Los mejores looks de los invitados a la toma posesión de Donald Trump

El 20 de enero el republicano Donald Trump tomó posesión como 47 presidente de Estados Unidos. Este es el segundo mandato de Trump luego de asumir la presidencia en 2017. Se trata de uno de los momentos más importantes del año en la política estadounidense, pero también los asistentes hacen gala de su sentido de la moda y el buen gusto.

Uno de los looks más esperados de cada toma de posesión en Estados Unidos es el de la nueva primera dama de la república. Melania Trump, esposa de Donald Trump, demostró no ser una novata en un evento de este nivel. A diferencia del año 2017 cuando escogió un elegante abrigo azul cielo para asistir a la toma de posesión de su esposo, este año optó por un look mucho más sobrio e inspirado en la moda de mediados del siglo XX.

Melania Trump optó por un look total en negro que consistía en abrigo largo negro de la firma Adam Lippes y sombrero de Eric Javitz, el cual se convirtió en el gran protagonista del evento en cuanto a estilismo.

Presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. Crédito: Matt Rourke | AP

El resto de la familia Trump también se decantó por la elegancia del negro en sus atuendos o por colores fríos apostando siempre a la sobriedad.

La hija mayor del nuevo presidente y exasesora de Trump durante su primer mandato, Ivanka Trump, apostó por la marca de alta costura Dior para este evento. La exmodelo lució un conjunto de color verde botella que consistía en un abrigo cruzado ajustada cin un cinturón negro y una falda. Además, lució un tocado juego y su cabello recogido en un impecable moño bajo.

Ivanka Trump, hija de Donald Trump. Crédito: Matt Rourk | AP

La hija menor de Trump, Tiffany, escogió escogió un abrigo elaborado de terciopelo en azul navy.

Usha Vance, la segunda dama de la nación, escogió un abrigo rosa, ajustado con un cinturón y en el cuello una bufanda a juego. Asimismo se decantó por una botas altas color piel de la firma Manolo Blahnik.

Usha Vance, segunda dama de Estados Unidos, y JD Vance , vicepresidente de Estados Unidos. Crédito: Chris Kleponis | AP

Kamala Harris, la vicepresidenta saliente y contendiente de Trump en las últimas elecciones presidenciales, optó por un look sobrio de chaqueta negra, pantalones y tacones. Completó el atuendo con una bufanda estampada en tonos grises y negro.

Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos. Crédito: Chris Kleponis | AP

Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden, apostó por un look colorido de chaqueta Ralph Lauren de color azul electrico y tacones tipo cono.

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, junto con Jill Biden, exprimera dama. Crédito: Chris Kleponis | AP

Hillary Clinton, exprimera dama de Estados Unidos y rival de Trump en las elecciones de 2016, asistió al evento junto con el expresidente Bill Clinton. La dirigente demócrata apostó por un abrigo sobrio azul marino y pantalones de Stella McCartney.

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. junto con Hillary Clinton, excandidata presidencial. Crédito: Melina Mara | AP

