¿Maldición de la lotería? Pareja terminó divorciada tras ganar $87 millones

Cuando Matt Topham y Cassey Carrington se convirtieron en millonarios con solo 23 años tras ganar $87 millones de dólares en la lotería, su vida prometía ser un cuento de hadas.

Sin embargo, lo que comenzó como una historia de ensueño se transformó en un relato marcado por errores financieros, tragedias personales y un divorcio que puso fin a su relación.

Este caso se suma a las numerosas historias que respaldan la idea de la “maldición de la lotería”, donde la riqueza repentina no siempre conduce a la felicidad.

Al recibir su premio, Matt y Cassey optaron por mantener un perfil bajo. Durante los primeros años, pocos vecinos conocían la magnitud de su fortuna. Su discreción fue tal que muchos se enteraron del premio tiempo después, cuando Matt comenzó a ser visto conduciendo un Maserati, un auto que delataba su recién adquirida estabilidad financiera.

Pero la moderación inicial dio paso a decisiones más arriesgadas que, con el tiempo, empezarían a erosionar su nueva vida de lujo.

Las malas decisiones financieras llevaron a esta pareja ganadora de un millonario premio de lotería a una serie de eventos desafortunados. (Foto: Shutterstock)

Inversiones fallidas con el premio de lotería: El zoológico que nunca despegó

Uno de los mayores errores financieros de la pareja fue la compra del zoológico Rushmoor Country Park. Este espacio, que buscaba combinar la pasión de la familia por los animales con una oportunidad de negocio, se convirtió rápidamente en un dolor de cabeza.

La falta de visitantes, las tensiones financieras y los comentarios negativos de los clientes, que criticaban los altos precios y el mal servicio, llevaron al cierre definitivo del zoológico.

La dirección del zoológico, a cargo de la madre de Cassey, también enfrentó señalamientos por mala gestión, lo que agravó la situación. Aunque el proyecto fue un revés importante, no sería el único golpe que recibiría la pareja.

La tragedia en la carretera

La fortuna permitió a Matt dar rienda suelta a su pasión por los autos de carreras. Sin embargo, esta afición tuvo un trágico desenlace el 25 de diciembre de 2019, cuando Matt causó la muerte de Mary Jane Regler, una mujer de 75 años. Según declaró ante las autoridades, apartó la vista de la carretera por un instante para recoger un osito de peluche de su hijo.

Aunque el jurado determinó que su acción fue un acto de conducción descuidada y no peligrosa, el accidente dejó una marca imborrable en su vida. Pese a este incidente, continuó participando en competiciones de coches, lo que generó controversia y reforzó la percepción de que no había aprendido de la tragedia.

La ruptura de la pareja

En el ámbito personal, la relación entre Matt y Cassey también enfrentó problemas graves. Aunque comenzaron su vida como millonarios compartiendo ilusiones y proyectos, con el tiempo las tensiones aumentaron. La presión del dinero, los problemas financieros y las diferencias irreconciliables terminaron por destruir su matrimonio.

Cassey confirmó la separación en declaraciones breves a los medios británicos, dejando claro que Matt ya no vivía con ella. Por su parte, Matt publicó un mensaje en redes sociales que sugería frustración: “A veces no importa cuán amable o cariñoso seas, simplemente no es suficiente para algunas personas”.

La pareja, que había tenido 3 hijos juntos, ahora sigue caminos separados, marcados por los altibajos que vinieron con su repentina riqueza.

¿Es real la maldición de la lotería?

El caso de Matt y Cassey es solo uno de muchos que alimentan el mito de la “maldición de la lotería”. Estudios y testimonios muestran que un porcentaje significativo de los ganadores enfrenta problemas como bancarrota, aislamiento social, divorcios y conflictos familiares. La gestión de una fortuna repentina puede ser un desafío monumental, especialmente para quienes no cuentan con experiencia financiera.

En este sentido, los expertos recomiendan a los ganadores buscar asesoramiento profesional, mantener la discreción y priorizar valores personales sobre deseos materiales. Sin una base sólida, el dinero puede amplificar problemas preexistentes en lugar de resolverlos.

La historia de Matt Topham y Cassey Carrington deja lecciones importantes. El dinero, aunque puede abrir puertas, no garantiza felicidad ni estabilidad. Una gestión adecuada, la moderación en el estilo de vida y un enfoque en las relaciones personales son claves para evitar que una fortuna se convierta en una carga.

