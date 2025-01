Niurka Marcos le contestó a Alicia Machado: ‘El burro hablando de orejas’

Niurka Marcos le mandó un mensaje a Alicia Machado, quien cuestionó la posibilidad de que la vedette entre a La Casa de los Famosos All-Stars, pues considera que no representa a los cubanos.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, presentada en el programa Pica y Se Extiende, la “mujer escándalo”, como también es conocida, habló de este controversial tema.

“Para empezar, el burro hablando de orejas, ¿y tú a quién representas, mija? A ver, punto número uno, porque todos tus coterráneos te alucinan, le caes mal. No te puedo explicar cuánta cantidad de venezolanos se metieron a mis redes sociales para decirme ‘yo no soy tu fan, pero ella a nosotros no nos representa’”, dijo en la conversación.

Pero esta no fue la única declaración polémica que hizo Niurka Marcos, ya que considera que en La Casa de los Famosos All-Stars estarán varias figuras de la generación de cristal, como por ejemplo Manelyk González.

“No puedes decirles nada porque ya creen que se las saben todas”, afirmó.

La cubana dijo que ella es la reina del rating y en el casting siente que hay personas con altos índices de toxicidad.

Con su mensaje se confirmó que Niurka Marcos competirá en esta nueva edición del reality, que arranca el 4 de febrero por la pantalla de Telemundo.

“Ella está muy contenta porque dice que se va a encontrar con una amiga a la cual adora, que es Laura Bozzo”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

Acerca de cómo hará con su novio Bruno, el periodista le preguntó qué pasaría si él también entra al reality: “No creo que lo metan a la casa, porque estoy tan enamorada que me apendejo y no doy contenido”.

La participación de Niurka Marcos será bastante mediática, ya que cuando estuvo en la tercera temporada se molestó con la producción del reality show, pues asegura que intentaron perjudicarla.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado le manda mensaje a Nicola Porcella

· Alicia Machado revela cuál es su equipo ideal para ‘La Casa de los Famosos All Star’

· Alicia Machado dice con quién le gustaría hacer alianza en La Casa de los Famosos: All Stars