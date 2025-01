Alicia Machado revela cuál es su equipo ideal para ‘La Casa de los Famosos All Star’

La ex Miss Universo Alicia Machado reveló cuál es su elenco ideal para participar en ‘La Casa de los Famosos All Star’ , la nueva temporada del exitoso reality show de Telemundo.

Machado, ganadora de la primera temporada del reality show, fue invitada al programa ‘Pica y se Extiende’ de Telemundo. Fue durante su participación en ese programa que la venezolana reveló quiénes serían sus participantes ideales para esta nueva temporada del reality show.

La también actriz y empresaria mencionó a varias celebridades que fueron muy populares o polémicos durante su participación en ediciones anteriores del reality show. Alicia Machado comenzó diciendo que le gustaría ver a Kimberly Flores en el reality, quien abandonó la primera temporada del programa por problemas personales. Según la ex Miss Universo “todos merecen una segunda oportunidad”.

Otro nombre que mencionó fue el de la influencer trans Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, la edición de Televisa. Guevara hizo historia con su triunfo en la televisión mexicana y a juicio de Machado el público de Estados Unidos está listo para ver a alguien “tan valiente” como Guevara en la pantalla.

Alicia Machado aseguró que le gustaría ver conviviendo dentro de la casa al cantante Pablo Montero. Con respecto al cantante, la modelo aseguró que le sentaría bien participar nuevamente en el reality show. “Le caería muy bien estar en “La Casa De Los Famosos” sin andar por ahí mujereando ni chupando”, dijo Machado quien es amiga de Montero.

Asimismo dijo que le gustaría ver dentro de la casa a la influencer Dania Méndez, una de las habitantes más polémicas de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. También dijo que le encantaría ver en el reality a Arturo Carmona a quien considera “un gran actor” y un “caballero”.

Los conductores le preguntaron si le gustaría ver a Clovis Nienow, uno de los habitantes más queridos de la cuarta temporada. Machado respondió que solo quisiera verlo dentro de la competencia si ella también ingresa al reality show, de lo contrario no quisiera que estuviese en el programa. Con actitud coqueta, la modelo dijo: “porque afuera los puedo conquistar”. Los conductores le dijeron a Alicia que Nienow tiene actualmente pareja, a lo que ella comentó: “Pero tiene novia, y no está casado”.

Otra de las que incluyó en su elenco ideal fue a la estrella de realities Manelyk González, quien fue la segunda finalista de la primera temporada del reality show.

Una de las personas que no quisiera ver en ‘La Casa de los Famosos All Star’ es Niurka Marcos, uno de los personajes más controversiales de la segunda temporada del reality show. “Creo que la comunidad cubana en Estados Unidos ya no merece un representante así”, dijo la exreina de belleza venezolana.

Machado dijo que hay varios personajes que no le gustaría ver dentro del reality show. Dos de ellos son Osmel Sousa y Laura Bozzo. Según dijo, estos polémicos personajes harían un mejor trabajo como panelistas en las galas que dentro de la competencia. Tampoco aprobó una eventual participación de su compatriota La Divaza y de Natalia Alcocer.

La Casa de los Famosos All Star reunirá a varios de los habitantes más polémicos y populares de las temporadas anteriores. Esta nueva edición comienza el 4 de febrero bajo la conducción de Jimena Gallego y Javier Poza.

