Teatro Círculo: Arte de alto nivel al alcance del pueblo

Me causó gran satisfacción la noticia reciente de que Teatro Círculo, que forma parte de nuestra Hispanic Federation, extendió hasta el lunes 27 de enero los descuentos en los boletos para varias obras de su nueva temporada.

La primera de ellas será El espacio entremedias, de Fernando Travesí. El autor explica que la obra es “una ventana privada por la cual el público ve el micro universo íntimo de Alex, quien nació en un hogar que desafía a la sociedad creando un espacio neutro en el que el azul y el rosa no significan nada”.

“Cuando leí el primer boceto de El espacio entremedias hace varios años, me pareció una obra adelantada a su tiempo”, comenta José Oliveras, Director Artístico Fundador de Teatro Círculo. “Se trata de una pareja que quiere criar a su niño –o su niña, porque no lo sabemos— en un mundo no binario durante por lo menos los primeros cuatro años. Eso crea un conflicto tremendo, porque la escuela y la sociedad en general se oponen a esa decisión. Es una obra super interesante, porque reta los patrones vigentes hasta ahora de lo que es la educación de género”.

El espacio entremedias, que dirige Leyma López y protagonizan María Fontanals y Fernando Gazzaniga, se pondrá en escena el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de febrero en diversos horarios.

“Otra obra que presentaremos a partir de abril es La caída de Rafael Trujillo”, amplía Oliveras. “La autora es Carmen Rivera y la dirige Cándido Tirado. Es un espectáculo que hemos ofrecido en el pasado, y cada que vez que la hacemos es un éxito rotundo de público. La obra presenta los últimos 10 años de la dictadura de Trujillo en la República Dominica y muestra el conflicto de este hombre que aterrorizó a una nación completa con su sed de poder. La caída de Rafael Trujillo apela a la vulnerabilidad que sentimos en este momento en muchas partes del mundo y el auge de las autocracias”.

Teatro Círculo presentará La caída de Rafael Trujillo el 25, 26 y 27 de abril, y el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo en distintos horarios.

El precio general de las para ambas obras es 40 dólares, y 35 dólares para estudiantes y seniors. Pero, si adquieren los boletos para el próximo lunes, los pueden conseguir a $25. No se olviden de usar el código EARLY.

Además, el 21, 22 y 23 de febrero, Teatro Círculo será escenario de Los Ciegos, de Maurice Maeterlinck.

“Esta es una obra emblemática del teatro simbolista europeo y la presentan Teatro Círculo y el Teatro Itinerante de la Universidad de Puerto Rico, que dirige el profesor Dr. Israel Franco-Müller”, comenta Oliveras. “Se trata de un trabajo innovador que incluye elementos de la danza tradicional japonesa Butōh. Los Ciegos explora cuestiones como el existencialismo, la ceguera y la fragilidad humana. En la producción queda en evidencia el intenso entrenamiento actoral de los estudiantes del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico”.

Todos los boletos para Los Ciegos cuestan 20 dólares.

Para comprar entradas e informarse sobre todas las actividades de esta compañía que forma parte de nuestra Hispanic Federation pueden visitar el sitio web de Teatro Círculo. La sede de la compañía se encuentra en el 64 Este de la Calle 4, entre Bowery y la Segunda Avenida, en Manhattan.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation pueden consultar nuestro sitio Web.

¡Celebremos juntos nuestro 35to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation