Tyra Banks revela que perdió su casa por los incendios en Los Ángeles

La famosa modelo Tyra Banks se suma a la lista de artistas que perdieron sus casas debido a los fuertes incendios que azotaron California durante los últimos días.

La exestrella de Victoria Secret reveló en una entrevista para el programa australiano Sunrise que su casa se quemó en medio de los incendios que azotan a Los Ángeles desde el pasado 7 de enero.

Tyra Banks y su esposo, el empresario Louis Bélanger-Martin, se enteraron de la pérdida de su casa mientras se encontraban en Australia, donde pasan gran parte de su tiempo. Tyra Banks indicó que no había hablado de ese tema debido a que no quería poner el foco en lo ocurrió en su casa cuando muchas personas estaban muchas personas que necesitan atención en medio de esta tragedia.

“Perdí mi casa. Realmente no he hablado de ello, pero sí, lo he hecho. Simplemente no quería llamar mucho la atención sobre mí. Siento que hay muchas personas que necesitan esa atención, así que realmente no he hablado de ello, pero no puedo sentarme aquí y no decir la verdad de que, sí, perdimos nuestra casa”, dijo.

La exanfitriona de American Next Top Model relató cómo se enteró de lo sucedido con su casa. Mientras se encontraba en casa de un amigo en Australia estaba atenta a las noticias sobre los incendios en Los Ángeles. Al ver que su casa se había visto afectada por los incendios, Tyra Banks y su esposo lloraron por la pérdida de su residencia.

“Estábamos en casa de un amigo aquí y estábamos celebrando y divirtiéndonos. Seguía revisando mi teléfono, no por mi casa, sino por amigos y familiares, asegurándome de que estuvieran evacuando y todo. Y luego le pregunté a mi pareja, le dije, ‘Estoy viendo algo aquí, ¿qué piensas?’ y él asintió. Y simplemente me recompuse y no dije nada a mis amigos y me quedé en ese momento, y luego fuimos a casa y lloramos y tuvimos nuestro momento”.

A pesar del dolor de perder esa casa, Tyra Banks aclaró que tanto ella como su esposo dividen su tiempo entre Australia y Nueva York principalmente por lo que la mayoría de sus pertenencias están a salvo. “Muchos de esos recuerdos están aquí y en Nueva York, así que no perdí eso, gracias a Dios”, dijo. “Hubo algunos recuerdos que perdimos… es difícil”.

