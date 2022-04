Kim Kardashian posa en lencería junto a Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel

Kim Kardashian sigue cosechando éxitos con sus colecciones de ropa, tanto con su línea de trajes de baño como con aquellas prendas de lencería diseñadas para adaptarse a la perfección a cualquier fisionomía.

A esa gran acogida que le ha brindado el público han contribuido sin duda las espectaculares campañas publicitarias que despliega la celebridad, y las últimas fotografías que compartió Kim en su cuenta de Instagram no son precisamente una excepción.

En esas imágenes, Kim aparece enfundada en un favorecedor conjunto de ropa interior, al igual que las reputadas supermodelos de las que se ha rodeado para la ocasión.

Tyra Banks, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio y Heidi Klum son las estrellas que reclutó la exesposa de Kanye West para dar a conocer sus flamantes creaciones.

En el texto que acompaña la publicación, Kim reconoció que no podía resistirse a formar parte de una reunión de modelos tan “icónica”.

“Está bien, se suponía que no debía estar en esta campaña de SKIMS, pero me detuve y me apunté a la foto porque era demasiado icónica. Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice con nuestra exclusiva colección ‘Fits Everybody’”, escribió Kim junto a una foto de ella y las modelos, que en algún momento fueron todos ángeles de Victoria’s Secret. en sus carreras, luciendo la colección.

“Ha pasado un tiempo desde que estuvimos todas juntas, así que fue muy especial estar reunidas”, contestó Klum a su publicación agregando un agradecimiento a Kim “por hacerlo realidad”.

“No he modelado lencería ni ropa interior en fotos desde que me retiré de la pasarela, así que fotografiar SKIMS fue muy especial”, mencionó por su parte Tyra en una declaración para BAZAAR.com.

SKIMS también compartió un clip detrás de escena de todas mostrando sus mejores movimientos de modelo para la sesión de fotos en una publicación que señala que la campaña “saluda a las mujeres fuertes y poderosas, destacando el prestigio del colectivo de alta moda en prendas moldeadoras que hacen que todas las mujeres se sientan como íconos”.

La línea de ropa interior de Kim Kardashian ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en septiembre de 2019, ofreciendo una solución inclusiva para lencería moldeadora y ropa interior, en tallas desde la XXS a la 5XL y en nueve tonalidades de colores. En EE. UU., varios productos de la marca se agotan al momento y se sabe que el alto tráfico de consumidores ha provocado que su página web colapse.

Hace precisamente un año SKIMS alcanzó una valoración de $1,600 millones de dólares tras recaudar $154 millones en su última ronda de financiación liderada por la empresa de capital de riesgo Thrive Capital.

Esto hizo que Kim hiciera su inclusión en la lista de “billonarios” del mundo por primera vez, citando sus dos lucrativos negocios de belleza, KKW Beauty y SKIMS, así como las ganancias del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ y sus acuerdos de patrocinio.

Sigue leyendo: Top 5 de famosos que se han divorciado y les sienta bien

– Kanye West asegura que buscará ayuda y dejará de acosar a Kim Kardashian

– Kim Kardashian teme que su relación con Pete Davidson sea sólo química sexual