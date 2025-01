Ancelotti desmiente salida del Real Madrid: “El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino”

Carlo Ancelotti dejó claro que nunca renunciará al banquillo del Real Madrid y se marcó el objetivo de aguantar en el cargo hasta el 2029, para “hacer una despedida” junto al presidente Florentino Pérez, que acaba de ser reelegido presidente por cuatro años más.

“Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir nunca en mi vida”, respondió cuando se le trasladó una información que asegura que ha decidido no continuar la próxima temporada como entrenador del Real Madrid.

“Sé perfectamente que llegará ese día, pero cuando pueda ser no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, al siguiente, en un año o en cinco. No lo sé, pero tengo una ventaja y un objetivo. Florentino estará otros cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo”, dijo.

Nueva presencia en el Real Madrid

Aurélien Tchouaméni, recuperado de las molestias en la pierna izquierda que le impidieron jugar ante Las Palmas en LaLiga, más Vinícius Júnior y Luka Modric, que regresan tras sanción, son las novedades de Carlo Ancelotti en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Salzburgo en la penúltima jornada de grupo de la Liga de Campeones.

El técnico italiano pierde en la Liga de Campeones a Lucas Vázquez, por sanción, y sigue sin poder contar con los lesionados Eduardo Camavinga, Dani Carvajal y Éder Militão.

La buena noticia que recibió en vísperas del partido europeo es la recuperación de Tchouaméni, que fue baja de última hora el domingo pasado en la última jornada liguera, y que pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros este martes.

Sin laterales derechos y sin que la UEFA permita inscribir al defensa del Castilla Loren Aguado, Ancelotti cita a un central del Castilla como Jacobo Ramón, y repite en la lista Chema Andrés que debutó con el primer equipo en los últimos minutos ante la UD Las Palmas.

El técnico madridista recupera respecto al último encuentro del Real Madrid al brasileñio Vinícius Junior y al croata Luka Modric, que tuvieron que cumplir sanción en la competición doméstica.

