Rivaldo enciende las redes tras polémicas declaraciones de Neymar

Las redes sociales se encendieron recientemente tras unas polémicas declaraciones de Neymar días atrás en una entrevista con Romario. Pues el futbolista brasileño fue consultado sobre la selección campeona del mundo en 2002.

Romario le preguntó a Ney a quién sacaría entre Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo para ponerse él en aquel equipo que salió campeón en Corea y Japón en 2002. A lo que el actual jugador del Al Hilal respondió “creo que podría jugar por Rivaldo”.

Esta afirmación parece que no le cayó de la mejor manera al propio Rivaldo. Quien respondió a través de su cuenta personal de Instagram. “Escuché a Neymar decir que en su mejor momento podría haber jugado en mi lugar en el Mundial de 2002. Sinceramente, reconozco su talento y calidad, e incluso creo que hubiera podido estar en ese equipo, pero jugando en mi lugar sería otra historia”, inició el exjugador su texto junto a una foto suya levantando la Copa del Mundo con Brasil.

Ronaldinho y Rivaldo besando la Copa del Mundo 2002. Crédito: AP

“Con todo el respeto y admiración que tengo por él puedo decir con 100% de certeza que esto no sucedería. En ese momento estaba tan concentrado, decidido y hambriento de ganar el título mundial que nadie, por muy bueno que fuera en la cima de su carrera, podía ocupar mi puesto. Lo digo con mucho amor y respeto, pero también con la confianza de alguien que vivió ese momento y sabe lo duro que luchó para convertirse en campeón del mundo”, cerró su explicación Rivaldo.

Neymar responde

Ante este texto publicado en su propio Instagram sobre las declaraciones de Neymar. El futbolista dio la cara y respondió a las palabras de Rivaldo.

“Tranquilo amigo todos los jugadores brasileños que compitieron en el Mundial se dedicaron y se concentraron al 100%… algunos lograron su objetivo final, otros lamentablemente no y eso es parte del fútbol. Siempre te he respetado y nunca te quitaré lo que eres para el fútbol brasileño… fue solo una elección entre los tres y no querrás que quite a Ronaldo y Ronaldinho, ¿no?”, lanzó Ney.

Algunos alegan que Neymar en su máximo nivel sí podría hacerse un lugar en aquella selección brasileña. Mientras que otra gran parte aseguran que Rivaldo sería inamovible en aquel tridente de ataque de la Canarinha.

Neymar actualmente es el máximo goleador de la selección de Brasil con 79 goles en 128 partidos. Mientras que Rivaldo, aunque solo con 35 goles en 76 encuentros, tiene en su palmarés una Copa América y un Mundial con la selección además de un Balón de Oro.

