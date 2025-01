Casi el 80% de millennials dice que no puede permitirse comprar una casa

Según una investigación de Real Estate Witch, una publicación en línea propiedad de Clever Real Estate que conecta a los lectores con asesoramiento en bienes raíces, solo el 21% de los millennials cree que su generación puede permitirse comprar una casa, una marcada disminución en comparación con el 52% que pensaba lo mismo en 2024.

¿Cuáles son sus mayores barreras a la hora de comprar una casa?



De acuerdo con el estudio, el precio medio de la vivienda en Estados Unidos ronda los $420,000 dólares, pero el 68% de los compradores de viviendas de la generación del milenio en 2025 planean comprar una vivienda que cueste menos de $400,000 dólares. En comparación, solo el 57% de los millennials planeaban gastar menos de $400,000 dólares en 2024.

El 96% de los compradores de viviendas millennials tienen inquietudes sobre la compra de una casa, y el 44% está preocupado por encontrar una casa asequible, frente al 35% en 2024.

Casi todos los millennials (97%) enfrentan barreras para ser propietario de una vivienda, y los desafíos financieros encabezan la lista: el 52% cita los altos precios de las viviendas, el 48% señala las altas tasas de interés y el 44% tiene dificultades para ahorrar para el pago inicial.

Como resultado, casi la mitad de los millennials (41%) compraría una casa con asbesto o plagas, como ratones, cucarachas y arañas, mientras que el 57% haría una oferta por una casa que necesite reparaciones.

Sorprendentemente, más millennials preferirían comprar cerca de un cementerio (34%) o de una vía del tren (26%) que cerca de su ex (25%), mientras que el 60% no consideraría una casa cerca de sus suegros.

Alrededor del 74% de los millennials cree que las altas tasas de interés hacen que ahora sea un mal momento para comprar una casa, pero el 76% dice que se sentirían tentados a comprar si las tasas caen en 2025.

Más de la mitad (56%) ofrecería un precio superior al solicitado, aunque esa cifra ha bajado del 79% en 2024.

El 67% de los millennials lamenta no haber comprado una casa cuando los precios eran más bajos y el 32% espera maximizar su presupuesto en 2025.

Casi la mitad de los millennials (45%) piensa que su generación enfrenta los mayores desafíos para adquirir una vivienda, y el 33% culpa a los baby boomers de ser los principales responsables de la crisis de vivienda asequible.

Para mirar más detalles del estudio y su metodología, ingrese aquí.

