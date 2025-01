Efraín Juárez cuenta toda la verdad sobre su renuncia de Atlético Nacional

El director técnico mexicano Efraín Juárez sorprendió a todos en Colombia luego de anunciar su salida del Atlético Nacional a pesar de haber quedado campeón de la Copa y la Liga hace unos días, esto sin ofrecer mayores detalles sobre su decisión y dejando a todos los hinchas con la duda sobre los motivos de esta medida tan extrema.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN Colombia el estratega reveló que la falta de comunicación por parte de la directiva y las formas en la que manejaron al equipo sin tomarlo en cuenta a lo largo de la temporada pasada fueron los verdaderos causantes de su salida de Atlético Nacional a pesar de estar contento con el equipo de trabajo que tenía.

“Siempre he sido honesto y claro en mis principios y valores. Entendiendo eso, pasaron circunstancias que al final, a mi punto de vista no fueron acordes a lo que yo entiendo. Por eso tomo la decisión de renunciar”, expresó el estratega.

“Todo el mundo tiene responsabilidad dentro del organigrama de una institución, un presidente, un director deportivo y un técnico. Entendiendo eso, yo nunca exigí a ningún jugador, nunca dije que me traigan a A, B o C. Cuando yo llego a Nacional, un grupo ya formado, en esa confianza porque me entregaron un grupo de grandes seres humanos y jugadores, confío yo también en la gente en que están haciendo un gran trabajo. Yo lo que entendía porque trabajé en el grupo más grande el planeta que es el City Group, y yo entendía que a lo mejor el técnico podría estar envuelto en la toma de decisiones de jugadores, cosa normal”, agregó.

Para finalizar el entrenador destacó que su mayor deseo e intención eran poder seguir al mando de Atlético Nacional para la próxima temporada y por este motivo ya estaba trabajando en la planificación de los que serían los jugadores para este equipo; a pesar de eso no tomaron en cuenta sus palabras y eso fue el detonante para presentar su renuncia.

“Cuando salimos de vacaciones no salí de Medellín para planear, porque no es poca cosa, teníamos que pelear el título y la Libertadores… para planear esas circunstancias en mi entendido que es lo que yo estoy acostumbrado a trabajar, que es sentarnos todas las partes involucradas y decir ‘que creen que tenemos que traer para potencializar más este grupo”, dijo Juárez.

“Nunca fui avisado de eso y después hay situaciones que yo me voy enterando por diferentes medios que llega un jugador, no había ningún tipo de consulta. Era informado ya cuando estaba firmado. En esa confianza porque son grandes jugadores, todos los que llegaron, no tenía objeción. Si puedo decir, estaba extrañado porque no es la forma de trabajar. Ellos entendían que quizá no eran las formas, nos dimos la mano, nos abrazamos, esto no va a volver a suceder y bueno el martes sucede una cosa que al final yo no la puedo pasar”, concluyó.

