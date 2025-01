Raúl Rangel lanza duro mensaje a Javier Aguirre para el Mundial de 2026

El guardameta de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Raúl ‘Tala’ Rangel, se encuentra enfocado de formar parte de la selección mexicana de Javier Aguirre para el Mundial de 2026 que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; esto luego de las participaciones que ha registrado recientemente.

El jugador ha disputado un total de tres encuentros con el combinado nacional azteca y esto le ha generado la confianza necesaria para poder seguir trabajando para intentar hacerse con un cupo en la máxima cita deportiva de selecciones; su trabajo con Chivas también ha sido pieza fuerte para poder tener el rendimiento que posee actualmente.

“Yo venía visualizándome aquí justamente donde estoy, tal vez no de la manera que quisiera, pero sí estando aquí, ser un constante de la selección. Tenía claro que llegar a ser portero titular iba a ser un gran reto, tenía que aguantar esa presión mediática, esa presión que genera el equipo por resultados”, expresó durante una entrevista ofrecida para TUDN.

“La afición uno escucha y lo tiene bien en cuenta, querían hasta cierto punto un portero que los identificara”, resaltó el guardameta de Chivas al resaltar el gran valor y complejidad que tiene este papel dentro del Tri.

‘Tala’ Rangel también aprovechó la oportunidad para afirmar que jamás pensó en el retiro como jugador profesional a pesar del choque que sufrió con Antonio ‘Pollo’ Briseño y le terminó golpeando el pómulo; esto causó que fuera baja por lesión y se enfocó en recuperarse lo mejor posible para poder regresar a las canchas mucho más fuerte.

“Realmente no pensé en no volver a jugar, más bien lo que pasó por mi mente es por qué no grité o por qué no salí a anticipar el balón, pero no pasó eso que dices, de no volver a jugar. De hecho cuando veo que piden el cambio y me toco el pómulo y siento que estaba quebrado lo que pienso es: ‘me voy a tener que recuperar, esto me va a servir para fortalecerme mentalmente y me va a ayudar mucho’. Esta lesión la tengo que tomar de buena manera, está lesión me ayudara a madurar más”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Benfica vs Barcelona en vivo: hora y canal del partido por la Champions League en Estados Unidos

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 21 de enero

–Gonzalo Pineda sale en defensa del estilo de juego aplicado por el Atlas