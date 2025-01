Las 10 mejores tiendas departamentales de EE.UU.: Encuesta

USA Today publicó el listado de los Mejores grandes almacenes en Estados Unidos para el año que recién terminó, donde JCPenney obtuvo el puesto número 1.

Los editores y lectores de USA Today seleccionan de forma independiente los resultados del 10Best. Gracias a una amplia variedad de productos, una buena tienda departamental elimina parte del estrés de comprar regalos al ofrecer compras en un solo lugar para casi todas las personas de su lista.

Para determinar cuáles son las mejores tiendas en todo el país, el medio reunió a un panel de compradores expertos para que nominaran sus tiendas departamentales favoritas y luego los lectores votaron por las que consideraron las mejores.

Estas son las 10 mejores tiendas departamentales de los Estados Unidos:

Walmart (10)

Los compradores acuden a sus grandes tiendas para abastecerse de todo, desde artículos para el hogar y comestibles hasta productos electrónicos y ropa, aprovechando los “precios bajos diarios” de la tienda.

Boscov’s (9)

Es una tienda departamental familiar que opera alrededor de 50 sucursales en el noreste de EE.UU, desde su sede en Pensilvania. Ofrece una amplia variedad de productos y marcas, incluidas Champion, Calvin Klein, Estée Lauder y Sony.

Target (8)

Target ofrece ropa, accesorios, artículos para el hogar y productos electrónicos. Los compradores pueden maximizar los beneficios de sus compras con la tarjeta Target Circle y el programa Target Circle Rewards.

Nordstrom (7)

Cuenta con más de 350 tiendas en el país y ofrece moda de lujo. Tiene uno de los mejores servicios de atención al cliente del sector. Los clientes pueden tomarse un descanso de las compras y tomar un bocado o un refresco en los restaurantes de la tienda departamental.

Burlington (6)

La firma ofrece productos de marca a precios más bajos. Hay más de 800 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico que venden ropa, accesorios, artículos para el hogar y artículos de regalo.

De Maur (5)

Los clientes cuentan con casi 40 grandes almacenes Von Maur en 15 estados, cada uno especializado en productos de marca. Algunas tiendas ofrecen presentaciones de piano en vivo durante el horario comercial, lo que crea una experiencia de compra única.

Kohl´s (4)

Con más de 1,000 sucursales en 49 estados, los clientes aprecian la buena relación calidad-precio de marcas como Simply Vera by Vera Wang, Marc Anthony, Lauren Conrad y Food Network.

Macy’s (3)

Es uno de los grandes almacenes en términos de ventas minoristas, opera cientos de sucursales en todo Estados Unidos. Vende de todo un poco, por lo que los clientes encuentran lo que buscan.

Belk (2)

Con casi 300 tiendas departamentales en 16 estados, la cadena ofrece una variedad de productos, como ropa, zapatos, accesorios, cosméticos y artículos para el hogar. Los titulares de la tarjeta Belk Rewards+ obtienen beneficios adicionales, como descuentos, puntos y dólares de recompensa.

JCPenney (1)

JCPenney tiene más de 600 tiendas departamentales en 49 estados y Puerto Rico. Cuenta con una variedad de marcas nacionales, privadas y exclusivas como Liz Claiborne, Frye and Co. y Nicole by Nicole Miller.

“Este premio reafirma nuestra confianza en nuestro progreso de reinversión: todo por lo que hemos trabajado está dando frutos y estamos orgullosos de que los consumidores lo estén notando”, dijo el director ejecutivo de JCPenney, Marc Rosen.

