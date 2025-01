Retiran snacks de Shirakiku por alérgeno no declarado en 38 estados del país

La empresa Wismettac Asian Foods con sede en California anunció el retiro del mercado del producto Curvee Puffs Corn Puff Snack Curry Flavor de la marca Shirakiku en su presentación de 2,46 onzas por contener un alérgeno no declarado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés).

La FDA informó que producto sujeto a retirada contiene leche no declarada, que puede causar reacciones graves o mortales en personas alérgicas y fue distribuido en 38 estados del país y exportado a México.

El producto se distribuyó a nivel nacional 38 estados del país: Alaska (AK), Alabama (AL), Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Florida (FL), Georgia (GA), Hawái (HI), Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IA), Kansas (KS), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Michigan (MI), Mississippi (MS), Missouri (MO), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Jersey (NJ), New York (NY), North Carolina (NC), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), Rhode Island (RI), South Carolina (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA), Washington (WA), y Wisconsin (WI).

Así puedes reconocer el producto sujeto a retirada

La FDA publicó una imagen de producto sujeto a retirada. Crédito: FDA | Cortesía

Los snacks sujetos a retirada se distribuyeron en el mercado por última vez el 10 de enero de 2025. Mientras que el retiro se inició tras descubrir que el producto contenía un alérgeno no declarado (leche) el 17 de enero.

El producto se vende en su presentación de bolsa flexible de 2,46 onzas, tiene impreso el código UPC del producto es 07441078512 al lado posterior derecho del paquete del producto.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de personas afectadas, se insta a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra. La marca aclara que los productos afectados son a todos los códigos de lote o de fecha, si tiene alguna duda comuníquese con la empresa a través de recall@wismettacusa.com.

En la parte posterior del producto está la información que debe ser verificada por los consumidores para reconocer si es el lote que se está retirando del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

Esto es lo que pasa por alergia a la leche

Hay nueve principales alérgenos alimentarios en Estados Unidos, según el USDA. Crédito: USDA | Cortesía

Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, sigla en inglés) hay nueve alimentos considerados alérgenos y que son los causantes de la mayoría de las alergias en el país. Estos son: la leche, los huevos, el pescado, los mariscos, las nueces, el maní, el trigo, la soja y el sésamo.

Una de las alergias más comunes es a la leche de vaca, aunque algunas personas pueden presentar alergias a la leche de oveja, de cabra, de búfala y de otros mamíferos.

Las personas alérgicas a la leche cuando consumen este alimento pueden presentar ciertos síntomas, debido a que su sistema inmunitario tiene una reacción atípica; presentando síntomas como: sibilancia del pecho, vómitos, urticaria y problemas digestivos, y anafilaxia, en casos de gravedad.

