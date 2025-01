Emiten alerta de alergia por productos de hígado de rape con alérgeno no declarado

La empresa New York Mutual Trading Co está retirando del mercado su producto de hígado de rape preparado (Ankimobo) en su presentación de 7,05 onzas por un alérgeno no declarado, que fue distribuido en cinco estados del país, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés).

El retiro se produce luego que se descubrió que el producto que contenía leche que no fue declarada entre los ingredientes en la etiqueta.

La FDA informó su sitio web que la última distribución del producto de hígado de rape en el mercado fue el 14 de diciembre de 2024 en restaurantes y algunas tiendas minoristas en Florida, Georgia, Maryland, Nueva Jersey y Nueva York.

Cómo reconocer el producto retirado del mercado

La FDA publicó en su sitio web una imagen del producto para que los consumidores tengan mayores referencias del producto sujeto a retirada. Crédito: FDA | Cortesía

No se han reportado casos de personas enfermas por el consumo del producto sujeto a retirada, sin embargo, se insta a los compradores a evitar el consumo del producto, desecharlo o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

El hígado de rape retirado del mercado viene en una presentación de bolsa de vacío de polietileno de 7,05 onzas, con el código UPC 72546611224 y el código de lote es 2025.6.30 o anterior a esta fecha.

Las personas que tengas dudas pueden comunicarse con la empresa a través del 213-626-9458.

Los consumidores pueden verificar la información de la etiqueta para confirmar que se trata del producto que está siendo retirado del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

Efectos de la alergia de la leche en el cuerpo

La FDA advierte que las personas alérgicas a la leche sufren una reacción al consumir el producto que puede llegar a ser grave o potencialmente mortal.

Según Mayo Clinic, la alergia por la leche de vaca, es una de las más comunes, aunque algunas personas pueden presentar alergias a la leche de cabra, de oveja, de búfala y de otros mamíferos.

Las personas alérgicas a la leche pueden manifestar varios síntomas como: sibilancia del pecho, vómitos, urticaria y problemas digestivos y anafilaxia, en casos de gravedad.

