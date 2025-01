Acusados de suministrar sustancias a Liam Payne apelarán cargos

El caso sobre la trágica muerte Liam Payne sigue dando de qué hablar. Recientemente, según información de The Mirror, dos de los cinco imputados en este proceso, Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, acusados de haber vendido cocaína al cantante británico, apelarán el próximo 10 de febrero la decisión de la Jueza Laura Bruniard, quien los acusó formalmente tras el incidente ocurrido en Buenos Aires, Argentina.

Según información del medio, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta 15 años de prisión si se les declara culpables. Ante esta grave situación, sus abogados defensores buscarán no solo revertir la acusación, sino también anular su prisión preventiva, la cual fue impuesta tras sus arrestos a comienzos de enero.

🌟 #SHOW | Acusados por suministrar drogas a Liam Payne enfrentarán audiencia en Argentina



El 10 de febrero, Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra apelarán ante un tribunal en Argentina. De ser hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión.… — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) January 22, 2025

El caso no solo incluye a Paiz y Pereyra, sino también a Rogelio “Roger” Nores, amigo cercano y representante informal de Payne en su viaje a Argentina.

Nores, señalado como responsable de supervisar al cantante, enfrenta cargos de homicidio culposo. En respuesta, contrató al reconocido abogado Rafael Cuneo Libarona y presentó una demanda de $10 millones de dólares contra Geoff Payne, padre del cantante, acusándolo de difamación.

En declaraciones recientes, Nores negó haber tenido un rol formal como responsable del cuidado de Liam y afirmó que su relación era meramente amistosa.

Asimismo, criticó a Geoff Payne por no haber compartido correos electrónicos clave entre ellos, incluyendo uno en el que le pedía que tomara medidas urgentes respecto a las luchas del intérprete de “Story Of My Life” con las adicciones.

Nores también refutó las acusaciones surgidas de los documentos policiales, que señalaban que él había administrado drogas al cantante.

“Nunca le proporcioné drogas recreativas a Liam ni controlé ningún medicamento recetado“, subrayó.

La lista de procesados también incluye a Gilda Martín, gerente del Hotel Casa Sur, y Esteban Reynaldo Grassi, jefe de recepción del lugar, quienes están acusados de homicidio culposo por su presunta implicación en la cadena de eventos que culminaron en la muerte del ex One Direction.

Sigue leyendo:

Psiquiatra de Liam Payne “abandonó” al cantante por no poder ayudarlo

Camarero admite que consumió drogas con Liam Payne; niega ser traficante

Exnovia de Liam Payne, Sophia Smith, anuncia su compromiso