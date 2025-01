Logra sobrevivir a una caída de más de 4,000 metros de altura

El 9 de junio de 2013, la vida de Emma Carey dio un giro inesperado. En los imponentes Alpes Suizos, Emma y su amiga Jemma Mrdak decidieron vivir una experiencia llena de adrenalina: saltar desde un paracaídas a 4,200 metros de altura.

Emma, entusiasta y decidida, fue quien propuso la aventura, mientras que Jemma, algo reticente, aceptó acompañarla. Sin embargo, lo que prometía ser un emocionante recuerdo, se convirtió en un capítulo aterrador que marcó sus vidas para siempre.

El salto se realizó en tándem con instructores experimentados. Emma, acompañada de un experto en salto, se lanzó al vacío. Pero algo salió terriblemente mal. El paracaídas principal falló, y el de emergencia tampoco se desplegó correctamente, dejando a Emma y a su instructor atrapados en una caída libre sin control. En cuestión de segundos, la joven se enfrentó a lo impensable.

“Mis piernas no se movían. Mi alma se desplomó. El tiempo se congeló”, recordó Emma en una entrevista con The Guardian, 10 años después del accidente. Su cuerpo impactó contra un campo en Suiza, dejándola con fracturas en el esternón, la pelvis, el sacro y las vértebras, además de una lesión en la médula espinal que afectó su movilidad. Lo que siguió fue una lucha por la vida y, eventualmente, una historia de resiliencia que inspira a miles.

Instantes antes del impacto: Reflexiones que marcaron su vida

Durante los segundos previos al impacto, Emma tuvo 2 pensamientos que hasta hoy recuerda con claridad. “Pensé que iba a morir. Pero, en esos segundos, tuve 2 pensamientos claros: no quería morir y me dolía pensar que mi mejor amiga, Jemma, sería quien encontrara mi cuerpo”, relató Emma en su libro “The Girl Who Fell From the Sky” (“La chica que cayó del cielo”), donde detalla cada momento de esa experiencia surrealista y aterradora.

Tras el accidente, Emma fue trasladada de urgencia a un hospital en Berna, Suiza. La escena era desgarradora. Jemma, en estado de shock, apenas podía procesar lo que había sucedido. Emma, por su parte, comenzaba a enfrentarse a un diagnóstico sombrío: los médicos le advirtieron que probablemente no volvería a caminar. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió enfrentar este desafío con determinación.

Un viaje de recuperación: Más allá de las limitaciones físicas

El camino hacia la recuperación fue largo y doloroso. Emma se sometió a intensas sesiones de fisioterapia que, aunque no restauraron completamente su movilidad, le permitieron recuperar parcialmente el control de sus piernas. “Decidí que no iba a medir mi felicidad en sí volvía a caminar o no. Mi vida tiene valor más allá de mi capacidad física”, reflexionó Emma durante una charla TED en 2023, al cumplirse una década del accidente.

La experiencia transformó su forma de ver la vida. Emma encontró en la escritura y en las pláticas motivacionales una forma de compartir su historia y ayudar a otros a superar adversidades. Su libro, que combina momentos de vulnerabilidad con mensajes de esperanza, se convirtió en un testimonio de resiliencia que ha tocado corazones en todo el mundo.

Un regreso al lugar del accidente: Cierre emocional

10 años después del accidente, Emma regresó al lugar donde su vida cambió para siempre. Acompañada por Jemma, visitó los Alpes Suizos para enfrentar los recuerdos de aquel fatídico día. Para Emma, este retorno fue una forma de cerrar un capítulo lleno de dolor, pero también de crecimiento personal. “El peor momento de mi vida ya pasó. Puedo manejar cualquier otra cosa”, afirmó con valentía.

Durante este viaje, ambas amigas recordaron cómo la tragedia reforzó su amistad. Jemma, quien había sido testigo del accidente, también tuvo que enfrentar su propio proceso de sanación emocional. Juntas, encontraron consuelo en el hecho de que, a pesar de las adversidades, lograron superar los desafíos más grandes de sus vidas.

Hoy, Emma es una defensora de la importancia de vivir plenamente, independientemente de las limitaciones físicas. Su mensaje resuena con personas de todas las edades y contextos, inspirándolas a enfrentar sus propios retos con valentía y esperanza.

Sigue leyendo:

* Fotógrafa muere trágicamente al chocar contra la hélice de un avión en Kansas

* Hombre muere tras caer 150 pies en paracaídas en Gran Cañón

* Una pareja y su hija sobreviven a un accidente de avioneta en California al desplegar el paracaídas milagrosamente